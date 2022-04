Independiente, Unión y Defensa y Justicia juegan por la Sudamericana

Mundo. Tres equipos argentinos jugarán hoy por la segunda fecha de la Copa Sudamericana: Independiente vs. General Caballero; Oriente Petrolero vs. Unión; y Defensa y Justicia vs. Goianiense.



Independiente recibirá este martes a General Caballero de Paraguay en busca de su primer triunfo en el torneo internacional, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana.



El partido se jugará desde las 19.15 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini de Avellaneda, contará con el arbitraje del ecuatoriano Guillermo Guerrero y será televisado por la señal de cable ESPN.



El "Rojo" cayó por 2-1 ante Ceará de Brasil en su debut en la Sudamericana y se ubica en el último lugar de la tabla sin unidades, mientras que en el ámbito local igualó 1-1 frente a Tigre y se encuentra en la sexta posición con 11 puntos, a siete del líder, Estudiantes de La Plata (18).



General Caballero, por su parte, empató 1-1 frente a La Guaira de Venezuela en el debut copero, mientras que por la novena jornada del torneo paraguayo igualó sin goles ante Cerro Porteño el pasado sábado.



Unión visita a Oriente Petrolero



Unión de Santa Fe visitará este martes a Oriente Petrolero de Bolivia con la necesidad de recuperar los puntos cedidos en su debut en la Copa Sudamericana tras el empate con Junior de Colombia (1-1) como local.



Este partido de la segunda fecha del Grupo H, que lidera Fluminense de Brasil, se disputará desde las 19.15 en el estadio Ramón Aguilera Costas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con arbitraje del ecuatoriano Marlo Vera y transmisión de ESPN.



El "Tatengue", de buena campaña en la Copa de la Liga Profesional, en la que marcha cuarto en la Zona A, no pudo ganar en su estreno copero en el 15 de Abril, lo que lo obliga a sumar fuera de casa para no complicar su clasificación a la fase final de la Sudamericana.



Los octavos de final del segundo torneo en importancia del fútbol continental los jugarán los ocho ganadores de los grupos con los ocho terceros de la misma fase de la Copa Libertadores.



Defensa y Justicia juega ante Goianiense



Defensa y Justicia recibirá este martes a Goianiense de Brasil, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana.



El partido se jugará desde las 21.30 en el estadio Norberto Tomaghello, contará con el arbitraje del colombiano Carlos Betancur y será televisado por la señal de cable ESPN.



El "Halcón de Varela" goleó por 3-1 a Antofagasta en Chile en la primera fecha y cuenta con tres puntos, al igual que su rival, mientras que en el ámbito local el sábado pasado goleó por 5-1 a Talleres en Córdoba.



Goianiense, por su parte, goleó 4-0 a Liga Quito de Ecuador en la primera fecha de su zona, mientras que por el torneo brasileño igualó 1-1 ante Flamengo el sábado pasado.