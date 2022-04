Con 4 partidos, continúa la fecha 10 de la Liga Profesional

País. Con cuatro partidos, continuará hoy la fecha 10 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol: Tigre vs. Huracán; Central Córdoba vs. Arsenal; Aldosivi vs. Rosario Central y Newells vs. Patronato.



Tigre vs. Huracán

El encargado de levantar el telón de la jornada del viernes será el choque que protagonizarán Tigre y Huracán, dos elencos que pujan por un boleto a la siguiente instancia del torneo. Desde las 16.30, en el José Dellagiovana. El árbitro será Nazareno Araza y será televisado por TNT Sports.



El Matador, con 16 unidades, es uno de los escoltas del líder Estudiantes de La Plata y viene de igualar 1 a 1 en su visita a Independiente. El entrenador Diego Martínez no confirmó el equipo, ya que mantiene dos interrogantes.



El Globo, por su parte, viene de caer por 2 a 1 frente a Barracas Central y con 11 unidades aparece en la octava colocación, a cinco de su rival de turno, Aldosivi y Boca, los últimos en conseguir un boleto en la Fase Final.



Central Córdoba vs. Arsenal



En el estadio Único Madre de Ciudades se vivirá un partido que tendrá las calculadoras en las manos, ya que será importante para la lucha de los promedios. Desde las 19, Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Arsenal de Sarandí. El árbitro será Andrés Merlos y televisará TNT Sports.



El Ferroviario, tras caer por 5 a 0 ante Estudiantes de La Plata, navega por la parte baja de la Zona 2 con 10 unidades y el entrenador Sergio Rondina comenzó a ser mirado de reojo por una serie de resultados irregulares.



Los del Viaducto, tras remontar tres goles contra Godoy Cuz, llevan cinco empates en fila y deben sumar para subir peldaños en la tabla de posiciones (tiene 9 unidades).



Aldosivi vs. Rosario Central



El sorprendente Aldosivi de Mar del Plata quiere aprovecharse del mal andar de Rosario Central para aumentar sus ilusiones de finalizar dentro del top 4 de la Zona 2, lo que le permitiría avanzar de ronda en el torneo. Desde las 19, por Fox Sports Premium. El árbitro será Hernán Mastrángelo.



El Tiburón, que se armó para engrosar su promedio y no tener complicaciones con el descenso, hoy se encuentra ante una histórica posibilidad de pelear el torneo al ostentar 16 unidades y ser uno de los escoltas de Estudiantes de La Plata.



El Canalla, aunque viene de cortar una serie de derrotas con la igualdad ante Colón, se encuentra en la anteúltima colocación con sólo 8 unidades. Leandro Somoza, además, no podrá contar con los lesionados Marco Ruben y Marcelo Benítez. De este modo serán de la partida Lucas Gamba y Gino Infantino.



Newells vs. Patronato



Newell’s quiere seguir dando rienda suelta a su ilusión de poder avanzar de ronda. Para ello, deberá hacerse fuerte en el Coloso Marcelo Bielsa ante un necesitado Patronato. Desde las 21.30, por la TV Pública. El árbitro será Néstor Pitana.



Tras perder terreno con la caída ante Unión, la Lepra necesita ganar para ingresar al top 4. Con 16 unidades aparece a sólo uno de Defensa y Justicia y el Tatengue, los últimos en avanzar de ronda.



Los de Paraná, que poseen el peor promedio de la Primera División, posee 7 puntos y aparece en la anteúltima colocación. Facundo Sava deberá realizar una variante de manera obligada producto de la lesión de Leonel Mosevich.