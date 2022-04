Seis partidos abren la fecha 11 de la Liga Profesional

País. Seis partidos se disputarán hoy, en el inicio de la fecha 11 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol: Arsenal vs. Barracas Central; Unión vs. San Lorenzo; Huracán vs. Colón; Estudiantes vs. Tigre; Independiente vs. Aldosivi y Platense vs. Gimnasia.



Arsenal y Barracas Central arrancan la fecha



Arsenal, que suma siete empates consecutivos, recibirá este martes a Barracas Central en el partido que abrirá la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional.



El encuentro correspondiente a la Zona B se jugará en el estadio Julio Humberto Grondona desde las 14, con arbitraje de Germán Delfino y transmisión de Fox Sports Premium. En el VAR estarán Fernando Espinoza y Javier Uziga.



Barracas Central sufrió el sábado una dura goleada por 6-1 ante el líder Estudiantes de La Plata, como local



Arsenal está duodécimo con 10 puntos y no gana desde la fecha 3 cuando venció a Huracán (2-1) en el Viaducto.



Barracas Central sufrió el sábado una dura goleada por 6-1 ante el líder Estudiantes de La Plata, como local, pero con 12 puntos todavía tiene chances matemáticas de meterse entre los cuatro mejores de la zona B, cuando quedan cuatro fechas para el final.



San Lorenzo y sus urgencias



San Lorenzo, convulsionado por su presente institucional y deportivo, afrontará este martes una exigente prueba ante Unión en Santa Fe, en busca de un triunfo que descomprima el ambiente mientras define su futuro político y busca nuevo DT para la próxima temporada.



El partido por la undécima fecha de la Zona A se jugará en el estadio 15 de Abril desde las 16:30, con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de TNT Sports.



San Lorenzo vivió el sábado pasado una jornada caliente en el Nuevo Gasómetro, donde sus hinchas insultaron a los dirigentes, silbaron al equipo y exigieron elecciones anticipadas.



San Lorenzo, con apenas un triunfo en el año, se ubica en el décimo puesto de la Zona A con 8 puntos y mínimas chances de acceder a cuartos de final de la Copa LPF.



Unión transita una realidad distinta: pelea por la clasificación (es sexto con 17 unidades) y disputa la Copa Sudamericana, en la que sumó un empate y una victoria en dos presentaciones.



Huracán y Colón quieren volver al triunfo



Huracán y Colón de Santa Fe, dos equipos que necesitan volver al triunfo, se enfrentarán este martes en Parque de los Patricios por la undécima fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.



El encuentro comenzará a las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con Nicolás Lamolina como árbitro y transmisión de TNT Sports. En el VAR estarán Silvio Trucco y Diego Bonfá.



Será un partido decisivo para ambos equipos ya que se jugarán una de las últimas chances de meterse definitivamente en la lucha por entrar a la zona de clasificación en la Zona B.



Colón está mejor posicionado ya que se encuentra quinto con 14 puntos, a tres de Boca Juniors, mientras que Huracán se ubica décimo con 11 unidades y cinco equipos por encima.



Estudiantes-Tigre: promesa de gran partido



Estudiantes y Tigre, dos de los equipos de mejor actualidad en el fútbol argentino, se enfrentarán este martes en La Plata por la Zona B en el inicio de la undécima fecha de la Copa de la Liga Profesional.



El encuentro será en el nuevo Estadio UNO desde las 19 con el arbitraje del neuquino Darío Herrera y transmisión de Fox Sports Premium.



Estudiantes lidera su grupo con 21 puntos, escoltado a dos por Tigre y Aldosivi de Mar del Plata, y puede asegurar su clasificación a cuartos de final en esta misma jornada si vence el miércoles y Colón -quinto con 14- pierde ante Huracán en Parque de los Patricios.



El irregular Independiente recibe a Aldosivi



Independiente, en busca de una identidad de juego desde la llegada del DT Eduardo Domínguez, recibirá este martes a un entonado Aldosivi de Mar del Plata, con la obligación de conseguir un triunfo que lo acerque a la zona de clasificación para los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.



El partido, válido por la undécima fecha de la Zona B, se jugará desde las 21.30 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y la televisión estará a cargo de TNT Sports.



El "Rojo" viene de empatar 2-2 ante Colón en la fecha pasada y se encuentra en la sexta posición con 12 unidades, a cinco de Boca Juniors (17), el último equipo que por ahora tiene un lugar asegurado en la siguiente ronda.



Aldosivi acumula cinco victorias en fila y es, de momento, uno de los cuatro clasificados para cuartos de final. Con 19 unidades, comparte el segundo escalón junto a Tigre, a dos del líder Estudiantes de La Plata.



Platense y Gimnasia van por la recuperación



Platense, con siete fechas sin victorias, recibirá este martes a Gimnasia y Esgrima La Plata, que llega de perder ante Sarmiento de Junín, en un encuentro correspondiente a la undécima fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.



El partido se jugará desde las 21.30 en el estadio Ciudad de Vicente López, contará con el arbitraje de Ariel Penel y será televisado por la TV Pública, ESPN y Fox Sports Premium.



El "Calamar" viene de empatar 2-2 ante San Lorenzo, resultado que cortó una racha de seis derrotas en fila. Se ubica en el puesto 11 con ocho unidades y casi sin chances de clasificar a la próxima fase del torneo.



El "Lobo" cayó por 3-1 frente a Sarmiento de Junín, en condición de local, y se encuentra en la novena posición con 12 unidades.