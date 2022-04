Carlos Paz: se postergó el inicio del campeonato «Seniors + 45 años»

Se postergó el inicio del campeonato Seniors + 45 años hasta el sábado 30 de abril. Con la participación de doce equipos, divididos en dos zonas de seis, el certamen se jugará en el predio deportivo del club Amigos en la comuna de San Roque.

La primera fecha comenzará por la mañana con estos encuentros (11:00 hs) Playas Unidas vs Deportivo San Nicolas (12:10 hs) Los Piratas vs Difunta Correa (13 : 30 hs) Alianza vs Mayu Sumaj (14 : 30 hs) San Antonio vs San Lorenzo (15: 40 hs) Sportivo Brasil vs A.V.U (17:00hs).

Informe y fotos: Ramón Amaya.