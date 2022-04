Liga Profesional: con 6 partidos, continúa la fecha 11

País. Con 6 partidos, continuará hoy la fecha 11 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol: Talleres vs. River Plate; Newells vs. Banfield; Racing vs. Patronato; Vélez Sársfield vs. Central Córdoba; Lanús vs. Rosario Central y Boca Juniors vs. Godoy Cruz.



Talleres y un compromiso difícil ante River

Noticias Relacionadas Un necesitado Talleres recibe a River en el Kempes



Talleres, que necesita un triunfo que lo saque del fondo de la tabla, recibirá hoy a River Plate en Córdoba. El encuentro, correspondiente a la fecha 11 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, comenzará a las 19 hs en el estadio Kempes y será transmitido por TNT Sports.



River suma 22 puntos, es escolta de Racing (24), e intentará lograr su cuarto triunfo al hilo en la competencia local para encaminar su clasificación a la siguiente instancia.



Talleres atraviesa una realidad opuesta, aunque con una carga de partidos similar a los de Gallardo, ya que también participa en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que ganó un partido y perdió el otro, pero sin hacer pie en la Copa de la Liga, en la que ocupa el último lugar de su zona, con cinco puntos y un solo triunfo en los 10 partidos jugados.



Newells choca con Banfield



Newell's Old Boys, uno de los cuatro equipos que por ahora clasifican a los cuartos de final en la Zona A, recibirá estre miércoles a Banfield por la 11ra. fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El partido se jugará desde las 14 en el estadio Coloso Bielsa, del Parque Independencia de Rosario, será arbitrado por Jorge Baliño y televisado por la señal de cable TNT Sports.



Newell's, que está tercero con 19 puntos, y por ahora el momento se clasifica a la fase final del campeonato junto con el puntero e invicto Racing (24), River (22) y Defensa y Justicia (18).



Banfield, que está octavo con 14 puntos, se jugará gran parte de sus posibilidades de clasificarse, con un equipo integrado por titulares y suplentes por la doble competencia que incluye la Copa Sudamericana, según anticipó su director técnico, Diego Dabove.



El líder Racing visita a Patronato



Racing, puntero e invicto de la Zona A, visitará este miércoles a Patronato en Paraná con la finalidad de alcanzar la marca histórica de 10 victorias consecutivas y dar además otro paso hacia la clasificación para los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.



El partido se jugará desde las 16 en el Estadio Presbítero Grella, en la capital entrerriana, con el arbitraje de Facundo Tello y televisado por Fox Sports.



El equipo que dirige técnicamente Fernando Gago buscará superar la marca de nueve triunfos seguidos en el profesionalismo, que ya igualó al "Equipo de José" de 1967 en la fecha pasada tras vencer a Unión, y quedar a un paso de la clasificación, mientras que Patronato necesita puntos para salvarse del descenso.



Patronato apenas ganó dos partidos de los 10 jugados en esta copa y de los pasados 21 puntos solo consiguió seis. Este certamen lo comenzó con Iván Delfino como entrenador y luego fue reemplazado por Facundo Sava.



Vélez enfrenta a Central Córdoba



Vélez Sarsfield, de floja campaña en la Copa de Liga Profesional de Fútbol, buscará este miércoles un triunfo como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en un partido válido por la undécima fecha de la Zona B.



El encuentro se jugará desde las 16.30 en el estadio José Amalfitani, con arbitraje de Pablo Echavarría y televisado por la señal TNT Sports.



El equipo de Liniers viene de igualar en su último partido ante Godoy Cruz 0 a 0. De los últimos cuatro encuentros que jugó, ganó 1, empató 2 y perdió 1



Central Córdoba igualó como local en la fecha pasada 3 a 3 contra Arsenal y, en los últimos partidos que disputó, obtuvo una victoria, una derrota y dos empates.



Lanús recibe a Rosario Central



Lanús, que está último con siete puntos en la Zona B, recibirá este miércoles a Rosario Central, penúltimo con ocho, en un cruce de equipos con necesidad de sumar, en un partido correspondiente a la 11ra. fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El encuentro se jugará desde las 19 en el estadio Ciudad de Lanús, será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por la señal de cable Fox Sports Premium.



Boca cierra la jornada ante Godoy Cruz



Boca Juniors, protagonista en las tres competencias de las que toma parte aunque sin un rendimiento para resaltar, recibirá este miércoles al irregular Godoy Cruz de Mendoza con la premisa de obtener su primer triunfo en La Bombonera en la Copa de la Liga.



El encuentro, válido por la undécima fecha de la Zona B del torneo doméstico, se jugará a partir de las 21.30 en La Bombonera, será arbitrado por Hernán Mastrángelo y televisado por la señal Fox Sports.



El equipo "Xeneize" tiene 17 puntos y por el momento es uno de los clasificados a los cuartos de final de la Copa de Liga, mientras que los mendocinos del "Tomba" están más retrasados con 11 unidades.