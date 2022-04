Presentaron la «Vuelta Ciclística Ciudad de Córdoba 22»

Córdoba. La Municipalidad de Córdoba presentó la "Vuelta Ciclística Ciudad de Córdoba 22", el mega evento que se desarrollará el domingo 29 de mayo en la capital y que convocará a los amantes del ciclismo.



El circuito contará con recorridos de 100 km, 66 km y 33 km para deportistas federados y no federados. La Vuelta Ciclística tendrá categorías competitivas y participativas de bicicleta adaptada, hand cycle adaptado (bicicletas de mano) y E-Bike (bicicletas eléctricas).



La competencia se presenta como una "fiesta del deporte" y se caracterizará por su enfoque integral basado en la inclusión y el fomento de la actividad deportiva.



Tras hacerse público el anuncio en la ciudad de Córdoda, el intendente Martín Llaryora destacó que se trata de un evento que "Córdoba se debía desde hace mucho tiempo, que hoy podemos hacer porque estamos todos en conjunto: las organizaciones, las federaciones, las instituciones, los clubes, las dirigencias deportivas".



El jefe capitalino hizo hincapié en la amplia convocatoria que tiene la propuesta: "Además de una carrera profesional con altísima competencia, tendremos recorridos para que se puedan sumar las familias, porque esta propuesta está al alcance de todos", subrayó.



Para toda la familia



Las familias cordobesas podrán ser parte de este gran evento e inscribirse en la categoría participativa. Allí, podrán pedalear durante una hora y media en el circuito de ciclismo de 4 kilómetros que rodea al estadio Mario Alberto Kempes. De la misma manera, habrá un espacio de competición de deporte adaptado para personas con discapacidad.



El circuito diagramado por la organización comprende las zonas del Polo Deportivo Kempes, Costanera Norte y Sur, además de sectores de los barrios Centro y Urca. De esta manera, se recorrerá un tramo de 33 kilómetros de numerosos espacios públicos que fueron recuperados por el Municipio capitalino. El punto de largada y llegada será la Avenida Cárcano, que se encuentra entre el Estadio y la Facultad de Educación Física.



Inscripciones y premios



Las inscripciones serán gratuitas, con cupos limitados y podrán realizarse a partir del lunes 25 de abril ingresando a https://vueltadecordoba.com.ar hasta el 26 de mayo o hasta completar el cupo de la competencia (10.000 participantes en las distintas categorías y modalidades).



Uno de los principales atractivos que tendrá esta prueba dentro del calendario ciclístico de la Argentina son los premios. Los ganadores de las competencias recibirán una suma de dinero y quienes finalicen los recorridos una medalla de participación



El monto de la premiación será uno de los más importantes del país para este tipo de eventos deportivos alcanzando un total de 1.760.000 pesos y se repartirá entre los ganadores de las pruebas competitivas. La competencia será fiscalizada por la Federación Ciclista Cordobesa (FCC).



Todos los participantes que lleguen a la meta recibirán medallas confeccionadas íntegramente a partir de tapitas plásticas recuperadas en los Centros Verdes gracias a la recolección diferenciada. Cabe destacar que durante el evento habrá exposiciones y diversas atracciones vinculadas al mundo del ciclismo.



Categorías



Las categorías participantes son las siguientes: Convencional Varones Federados (100 km); Convencional no Federados - Mujeres Federadas (66 km); Bicicleta Adaptado: Federados y No Federados (33km); Hand Cycle Adaptado: Federados y No Federados (33 km); Modalidad participativa: E-Bike (66 km) y Familiar (Convencional y Adaptado con un tiempo máximo de una hora y media).