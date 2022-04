Liga Profesional: comienzan a definirse los clasificados

País. Cuatro partidos se jugarán hoy por la fecha 12 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, donde ya comienzan a definirse los clasificados a la siguiente fase: Racing vs. Newells; River vs. Atlético Tucumán; Defensa y Justicia vs. Platense y Godoy Cruz vs. Lanús.



Racing vs. Newells



Racing, puntero de la Zona A y único invicto de la Copa de la Liga Profesional, recibirá este domingo a Newell's Old Boys con la posibilidad de lograr clasificarse para los cuartos de final con apenas un empate, a falta de dos jornadas para el cierre de la etapa regular del torneo.



El encuentro, correspondiente a la 12da fecha, se disputará en el estadio Presidente en Avellaneda desde las 16.30, con el arbitraje de Patricio Loustau y televisado por Fox Sports.



La "Academia" se asegurará oficialmente el pase a cuartos con sólo un empate ya que Argentinos y Sarmiento, que ocupan la cuarta y quinta colocación con 20 unidades, jugarán entre ellos mañana en La Paternal.



Por el lado de Newell's, es muy buena la campaña de Javier Sanguinetti, que además se dio el lujo de ganar de visitante el clásico ante Rosario Central.



River vs. Atlético Tucumán



El campeón River Plate buscará hoy los tres puntos ante Atlético Tucumán para no comprometer su clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional (LPF).



El partido, por la 12ma. fecha de la Zona A, se jugará en el Estadio Monumental desde las 19, con el arbitraje de Facundo Tello y televisado por TNT Sports.



River, con 22 unidades, está segundo en en la Zona A, por encima de Newell's Old Boys de Rosario (tercero) con el mismo puntaje y menor saldo de goles, Argentinos Juniors (20, cuarto) y Sarmiento de Junín (20, quinto).



Atlético Tucumán suma siete fechas sin ganar (sólo se impuso sobre Patronato de Paraná 1 a 0) con dos empates y cinco reveses. De visitante totaliza 13 encuentros sin triunfos con tres igualdades y 10 derrotas, todos números que ratifican que River deberá lograr tres puntos fundamentales para llegar a los cuartos de final.



Defensa vs. Platense



Defensa y Justicia se enfrentará este domingo ante Platense con la necesidad de un triunfo para no comprometer su futuro en la Copa de la Liga Profesional.



El partido en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, correspondiente a la undécima fecha de la Zona A, se jugará desde las 21.30, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y transmisión de TNT Sports.



El equipo de Sebastián Beccacece perdió terreno tras el 1-1 de local ante Atlético Tucumán y el 1-2 sufrido ante Sarmiento en Junín. Con 18 puntos, ocupa el sexto puesto de la zona a dos de Argentinos Juniors, que hasta el momento cierra el top 4 clasificatorio a los cuartos de final.



De no ganar este domingo y en caso que lo hicieran el "Bicho" o Sarmiento, que también suma 20 unidades, las posibilidades del "Halcón" quedarán muy reducidas en las dos fechas restantes.



Platense atraviesa un pronunciado bajón con 7 derrotas y 1 empate en 8 ocho partidos, los tres últimos con su nuevo entrenador Omar De Felippe. El "Calamar" dio una señal positiva el sábado pasado cuando le empató a San Lorenzo tras perder (0-2) pero en la semana volvió a caer con el duro 0-3 que le aplicó Gimnasia y Esgrima La Plata en Vicente López.



Godoy Cruz vs. Lanús



Godoy Cruz, que hace cinco fechas que no gana, recibirá este domingo a Lanús, que mejoró en sus resultados, en uno de los partidos que le darán continuidad a la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, será arbitrado por Pablo Dóvalo y televisado por TNT Sports.



El "Tomba" mendocino, con una racha de una derrota y cuatro empates consecutivos, el último ante Boca (1-1) en La Bombonera, tiene 12 puntos, y si bien sus chances de avanzar a los cuartos de final son remotas, aún existen.



El "Granate", anteúltimo con apenas 10 puntos, mejoró su rendimiento con una victoria en la fecha pasada sobre Rosario Central (3-1) aunque su objetivo es avanzar en la Copa Sudamericana, ya que es líder del Grupo A con cuatro puntos y visitará el jueves próximo a Wanderers de Montevideo.