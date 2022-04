Liga Profesional: se definen nuevos clasificados a la siguiente fase

País. El torneo de la Liga Profesional de Fútbol entra en etapa de definiciones. Hoy continuará la penúltima fecha (fecha 13) de la primera instancia y comienzan a definirse los clasificados a la siguiente fase. Se jugarán 7 partidos a lo largo del día: Atlético Tucumán vs. Talleres; Racing vs. Banfield; Vélez vs. Tigre; Arsenal vs. Colón; Boca vs. Barracas Central; Sarmiento vs. River y Lanús vs. Independiente.



Atlético Tucumán vs. Talleres



El colista Atlético Tucumán recibe a Talleres desde las 12 hs, en duelo de necesitados de sumar, en el Monumental José Fierro. El árbitro es Nazareno Arasa y televisa Fox Sports Premium.



Los cordobeses muestran dos caras totalmente diferentes en este semestre. En la Copa Libertadores son protagonistas dentro del Grupo H, mientras que en el certamen local cayeron en cuatro de sus últimas cinco presentaciones (dieron el golpe ante River Plate) y con 8 unidades aparecen en la parte baja de la clasificación.



Por su parte El Decano, si bien viene de cortar una racha de ocho encuentros sin victorias con el triunfo ante Brown de Adrogué por la Copa Argentina, aparece en el último lugar de la Zona 1 con solo 7 unidades.



Racing vs. Banfield



Racing Club, ya clasificado para cuartos de final, buscará este sábado como local un triunfo ante Banfield para asegurarse el primer puesto de la Zona A, en un partido de la 13ra y anteúltima fecha de la Copa de la Liga Profesional.



El encuentro se jugará este sábado desde las 16 en el estadio Presidente Perón, en la ciudad de Avellaneda, con el arbitraje de Germán Delfino y televisado por Fox Sports.



Vélez vs. Tigre



Tigre intentará asegurar su clasificación para los cuartos de final de la Copa de la Liga, cuando esta tarde visite a Vélez Sarsfield en un partido válido por la fecha 13 de la Zona B.



El encuentro se jugará este sábado a partir de las 16 en la cancha de Vélez, ubicada en el barrio porteño de Liniers, será arbitrado por el misionero Néstor Pitana y televisado por la señal TNT Sports.



Arsenal vs. Colón



Colón de Santa Fe, a 48 horas de su tercer compromiso en la Libertadores, visita a Arsenal con la urgencia de un triunfo que lo mantenga en carrera por la clasificación para la Copa de la Liga Profesional de fútbol (LPF).



El partido, correspondiente a la 13ra. y penúltima fecha del Grupo B, se disputará desde las 19:00 en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí, con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de Fox Sports Premium.



Boca vs. Barracas Central



Boca Juniors recibe este sábado a Barracas Central con la premisa de saldar un par de asignaturas pendientes: mejorar su funcionamiento y ganar por primera vez en La Bombonera en la Copa de la Liga, y la misión primordial de asegurar su clasificación a los cuartos de final.



El encuentro, válido por la fecha 13 de la Zona B del torneo doméstico, se jugará este sábado a partir de las 19 en La Bombonera, será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por la señal TNT Sports.



Sarmiento vs. River



River Plate buscará este sábado un triunfo ante Sarmiento de Junín que lo acerque a la clasificación de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, en un partido correspondiente a la 13ra. y penúltima fecha de la Zona A.



El encuentro se jugará en el estadio Eva Perón de Junín, desde las 21.30, será controlado por Fernando Rapallini y televisado por Fox Sports Premium.



Lanús vs. Independiente



Lanús e Independiente, equipos ya eliminados de la lucha por clasificar a los cuartos de final en la Copa de la Liga, cumplirán este sábado con el trámite de enfrentarse por la 13ra. fecha aunque presentarán equipos alternativos pensando en la Copa Sudamericana.



El encuentro, por la Zona B, se desarrollará en el estadio Néstor Díaz Pérez, desde las 21.30, con el arbitraje de Patricio Loustau y televisado por TNT Sports.