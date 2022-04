Salió subcampeón del mundo mientras nacía su hijo en Carlos Paz

Federico «Negro» Fernández tiene 36 años y es oriundo de Carlos Paz. Hace algunos días atrás, cumplió el sueño de disputar la final del Mundial de Pádel en Las Vegas (Estados Unidos) junto al seleccionado argentino. Sin embargo, reconoció que la mejor noticia llegó desde su ciudad: mientras se encontraba en plena competencia, nacía su tercer hijo.

Fernández es actualmente profesor de tenis, dicta sus clases en el barrio Santa Rita y se quedó con el segundo puesto entre más de quinientos deportistas de todo el mundo.

Mientras lo dejaba todo en la cancha, su pareja Yanina daba a luz en la Clínica San Patricio a un bebé de 2,900 kl que aún no pudo conocer. Federico contó en diálogo con EL DIARIO: «Este mundial se postergó por razones pandémicas y se tendría que haber jugado en octubre del 2021. Hablamos muchísimo con mi mujer por esta cuestión, se venía el nacimiento de mi hijo Camilo y al mismo tiempo, estaba este tremendo evento. Se dieron las condiciones para que pudiese venir y ella me apoyó muchísimo. Fue incondicional para mí y el día 31 de marzo, me mandó un mensaje diciendo que iba a cesárea. Al otro día que nació Camilo, uno de mis compañeros de Mendoza, Germán Buenabuena, también recibió la noticia de que había sido papá. La llegada de Camilo fue una bendición para toda la familia, lo conocí por videollamada y estoy ansioso por volver».

«Sentí una alegría enorme, por mi pareja que es mamá primeriza, porque salió todo bien y por haber tenido la posibilidad también de haberlo dejado todo en la cancha. Fue una mezcla de sensaciones y yo soy un agradecido por esta oportunidad. Quiero decirle a mi pareja que la amo y le agradezco a mi familia y amigos por haber estado pendientes de todo y acompañando a Yani. Ellos ya están en casa y yo estaré llegando alrededor del 13 de abril. Para mí ha sido un orgullo enorme, viajar después de tanto esfuerzo para representar a Carlos Paz y la Argentina. Quiero agradecer a la Municipalidad de Carlos Paz, que me dio un gran apoyo después de una mala gestión de la Federación Cordobesa de Pádel»; reconoció.

Sobre su carrera y el camino que recorrió hasta llegar al mundial, manifestó: «Es un proceso largo donde uno arranca jugando en campeonatos menores y luego en categorías libres hasta llegar a primera. Yo clasifiqué para el seleccionado en el mes de julio del 2021 y con mi compañero Santiago Mazzuchi de Alta Gracia, logramos el segundo puesto que nos permitió entrar entre los cuatro jugadores que representarían al país en el mundial. El campeonato comenzó el lunes 28 de marzo, yo llegué a Las Vegas el sábado 26 y el torneo duró hasta el sábado pasado. Logramos el subcampeonato mundial y perdimos la final con España. Es un montón lo que se vivió en este lugar con más de 500 atletas luchando por su país».