En Francia, aseguran que Mbappé seguirá en el PSG

Francia. El futuro de Kylian Mbappé es lo que mantiene en vilo al fútbol mundial desde el momento en que se supo que el delantero de 23 años quedará en libertad de acción a partir de julio. Luego de que la prensa española adelantara en varias oportunidades que el Real Madrid será su próximo destino, en los últimos días el propio futbolista sembró dudas y se comenzó a especular con su continuidad.



Este lunes, la prensa francesa fue más directa y aseguró que “Mbappé firmará su renovación con el PSG”. El periodista Daniel Riolo lo anunció en RMC Sport y adelantó que Kylian anunciará esta decisión de continuar en París en mayo.



“El único interés de Al Khelaifi es saber qué hará Kylian. Nadie me va a creer pero se anunciará en mayo y se va a quedar”, fue la bomba que lanzó el corresponsal. Vale recordar que el último domingo, tras la goleada sobre Lorient donde Mbappé fue la gran figura con dos goles y tres asistencias, dejó abierta la posibilidad de continuar en el París Saint-Germain.



“Aún no he tomado una decisión, pero hay nuevos elementos. ¿Puedo quedarme? Claro”, expresó Kylian, dejando atónita a toda la prensa europea. “Ya he dado bastante información, creo que tenéis para poder trabajar”, dijo con una sonrisa a los periodistas, en la zona mixta del Parque de los Príncipes después de haber destrozado al Lorient (5-1).



“No quiero equivocarme”, añadió y aseguró: “No he tomado mi decisión. Sé que para la gente está tardando, me hablan de ello todos los días...”. Prudente a la hora de hablar, Mbappé no suele dejar al azar sus declaraciones y sabía perfectamente que las redacciones de deportes estarían en ebullición después de sus salidas en tres ocasiones: primero en Prime Video, luego dos veces en zona mixta con la prensa escrita y después delante de las radios y televisiones.



Mbappé repitió: “No, no he elegido, no he tomado mi decisión, reflexiono, hay nuevos elementos, muchos parámetros”. Son precisamente esos “nuevos elementos” los que levantan las especulaciones, pero ni el club ni el entorno del jugador han aclarado el misterio sobre estos.