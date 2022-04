Con 4 partidos, arranca la fecha 9 de la Liga Profesional

País. Con 4 partidos, arrancará hoy la fecha 9 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol: Arsenal vs. Godoy Cruz; Rosario Central vs. Colón; Atlético Tucumán vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata; y Sarmiento vs. San Lorenzo.



Arsenal de Sarandí será anfitrión de Godoy Cruz de Mendoza en un partido entre equipos que vienen teniendo una campaña irregular, en el marco de la novena jornada de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.



El encuentro comenzará a las 19 hs y será transmitido por Fox Sports Premium.



Arsenal llega a este encuentro luego de la igualdad 2 a 2 frente a Boca en "La Bombonera", partido en el cual dejó una buena imagen además de traerse un punto valioso.



Por su parte, Godoy Cruz, viene de igualar como local 3 a 3 frente a Estudiantes de La Plata e intentará obtener un triunfo que aleje los rumores acerca de la salida del entrenador Diego Flores.



Atlético Tucumán recibe a Gimnasia



Atlético Tucumán recibirá este viernes a Gimnasia y Esgrima La Plata con el objetivo de sumar una victoria para mejorar su floja campaña, en un partido válido por la fecha 9 de la Zona A de la Copa de la Liga (LPF).



El encuentro se jugará desde las 19 en el estadio Monumental José Fierro, del equipo tucumano, será arbitrado por Jorge Baliño y televisado por la señal TNT Sports.



Atlético Tucumán, último junto a Talleres, ambos con 5 puntos, llega tras empatar con San Lorenzo como visitante, en tanto Gimnasia (9) viene de derrotar a los cordobeses 2 a 1.



Central busca recuperarse ante Colón



Rosario Central, que inició un nuevo ciclo con Leandro Somoza como DT con una derrota, buscará recuperarse de tres caídas consecutivas cuando reciba a Colón de Santa Fe, que preservará a varios titulares, en un partido de la fecha 9 de la Copa de la Liga.



El encuentro, válido por la Zona B, se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Gigante de Arroyito, será arbitrado por Facundo Tello y televisado por la señal de cable Fox Sports.



El presente de Central no es bueno ya que está penúltimo con 7 puntos, mientras que Colón sumó 12 unidades, tres menos que el puntero Tigre (15).



San Lorenzo visita a Sarmiento



San Lorenzo, urgido de una victoria después de dos empates, visitará este viernes a Sarmiento de Junín, en uno de los partidos que abrirán la fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional.



El partido correspondiente a la zona A se jugará desde las 21.30 en el estadio Eva Perón, de Junín, con el arbitraje del misionero Néstor Pitana y televisación de TNT Sports.



En el VAR estarán Nicolás Lamolina y Fernando Espinoza (AVAR).