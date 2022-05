Tiene 71 años y representará a la Argentina en los Juegos Panamericanos

Lidia Ferro vive en el barrio Las Malvinas de Villa Carlos Paz y a sus 71 años de edad, representará a la Argentina en los Juegos Panamericanos de Canadá. La mujer comenzó a practicar tiro con arco cuando tenía 60 años de edad, encontró su verdadera pasión y concedió una entrevista a EL DIARIO donde contó sus expectativas.

La primera semana de junio, Lidia viajará junto a otras cincuentas personas con el sueño de traerse una medalla.

«Hace doce años, comencé en el club Familia Piamontesa con la escuela de arquería. Me gustó, fui de escuela a escuela y me animé a participar de torneos. Me di cuenta que me apasionaba y me dediqué de forma concentrada al tiro. Hace dos años que estoy en la Categoría Máster y el año pasado, quedé en la Selección Argentina. Tengo un arco recurvado y este año, la federación consiguió que la selección participe en Canadá de los Juegos Panamericanos. Somos ocho máster y cinco jóvenes de distintas partes del país, somos dos de Córdoba. Vamos a participar de forma individual y en equipo mixto con gente de Brasil, México, Chile, EE.UU y más. Estoy muy contenta con esta oportunidad»; manifestó la mujer.

«Vivo en Carlos Paz hace 41 años, soy química industrial y cuando mis padres se vinieron, yo me vine con ellos. Durante un tiempo tuve un laboratorio de análisis clínicos y después fui docente en diferentes colegios secundarios. Tengo hijos y nietos. Mis nietos más grandes, tienen 20 y 16 años y están como locos, me quieren ir a ver»; contó Lidia.

«Esto también es posible y no me quiero olvidar de agradecer a la Municipalidad de Carlos Paz, al club Familia Piamontesa y a Mariel Rojo de la Escuela de Arquería de San Antonio, que me permite practicar en el predio»; concluyó.