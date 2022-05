Rulito, la joven promesa del boxeo de Carlos Paz

Facundo «Rulito» Fernández tiene 18 años y practica boxeo en el Club Sarmiento desde hace cuatro años. El año pasado, cuando se reanudaron las competencias tras la pandemia, tuvo la posibilidad de debutar y actualmente cuenta con cuatro peleas ganadas y dos empates. La historia de una de la grandes promesas de Carlos Paz.

Durante una entrevista concedida a EL DIARIO, el joven reconoció: «Siempre quise hacer boxeo, era un deporte que me llamaba la atención y la última pelea fue difícil. Me enfrenté con un catamarqueño y fue un desafío. Yo entreno de lunes a sábado tres horas y los domingos a la mañana salgo a correr por la costanera. Me cuido mucho con la comida y por suerte, mi papá hacía deporte así que él me ayuda con eso. Mi primera pelea fue en septiembre del año pasado y me acuerdo que el otro salió a matar, así y todo logré ganarle y sueño con pelear por algún título».

«Vengo de una familia de deportistas, mi papá hacía atletismo y mi hermana juega al fútbol. Se dice que el boxeo es muy disciplinado, que te tienen muy vigilado y requiere mucho esfuerzo mental y control. No se puede salir los fines de semana ni desviarse del camino, uno se pone un objetivo y trabaja para eso. Yo le agradezco a mi profe, al club que me aporta todo para poder entrenar y a los chicos del gimnasio, que me ayudan mucho y me aguantan cuando uno anda uno mal»; destacó.

Carlos Bustos es el entrenador de «Rulito» y sostuvo: «Él tiene un compromiso con el entrenamiento desde su inicio y una energía que contagia a todos. En su debut le fue muy bien y eso que era difícil, se va proyectando como una figura. Eso no solo lo digo yo, mis colegas incluso también lo dicen y creo que tiene mucho futuro».