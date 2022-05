Liga Profesional: cuatro partidos cerraron la penúltima fecha

País. Cuatro partidos cerraron ayer la fecha 13 (la penúltima de la primera fase) del torneo de la Liga Profesional de Fútbol: Huracán vs. Rosario Central; Platense vs. Argentinos Jr; Godoy Cruz vs. Central Córdoba y Unión vs. Defensa y Justicia.



Huracán se lo dio vuelta a Central



Huracán comenzó perdiendo ayer ante Rosario Central (gol de Véliz a los 25m PT), pero a tráves de Cóccaro (4m ST) y Cristaldo (36m ST), con sendos tiros desde los doce pasos, el local terminó imponiéndose por 2-1. El conjunto de Parque Patricios quedó a dos puntos de Tigre y Aldosivi, los últimos que ingresan a los cuartos de final, con una fecha por disputarse.



Defensa y Justicia superó a Unión



Defensa y Justicia volvió al triunfo luego de algunos tropiezos sufridos en los últimos encuentros de la Sudamericana y la Copa de la Liga Profesional y al vencer anoche por 2 a 1 a Unión, en Santa Fe, mantiene vivas sus esperanzas de clasificarse para los cuartos de final por la Zona 1 a una fecha de la finalización de la fase de grupos.



Francisco Pizzini y Carlos Rotondi marcaron los goles del «Halcón», mientras que Mariano Peralta Bauer descontó para el "Tatengue".



Y el resultado de esa postura terminó siendo positivo y le dio una vida más a Defensa y Justicia, que ahora la tendrá que hacer valer el próximo fin de semana, en el cierre de la fase de grupos, cuando reciba a Patronato, el equipo de Paraná que está último en la tabla de promedios para el descenso y antepenúltimo en la Zona 1.



Godoy Cruz le ganó a Central Córdoba



Godoy Cruz, que con la dupla técnica integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez está en un proceso de recuperación futbolística y de resultados en la Copa de la Liga Profesional, siguió por ese camino anoche en Mendoza, donde doblegó como local a Central Córdoba, de Santiago del Estero, 1 a 0, por la 13ra. fecha de la Zona 2.



Un gol de su máxima figura, Martín Ojeda, a los 44 minutos del primer tiempo, le dio la victoria a los cuyanos por sobre los dirigidos por Sergio Rondina.



De esta manera Godoy Cruz, al que de todas formas no le alcanzará esta victoria para tener aunque sea una mínima aspiración de meterse en la fase de cuartos de final, sí tiene esperanzas renovadas en mejorar su promedio para mantener la categoría en esta temporada, algo que se convirtió ahora en su principal objetivo.



Empate entre Argentinos y Platense



Argentinos Juniors manejó el desarrollo del partido y contó con las mejores oportunidades para llevarse la victoria ayer de Vicente López, donde de hecho ganaba hasta más allá de la media hora del segundo tiempo, pero un descuido en el juego aéreo le permitió a Platense igualarle 1 a 1 y complicarle seriamente sus chances de clasificarse a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional por la Zona A.



Los de La Paternal se pusieron en ventaja apenas superado el cuarto de hora inicial del encuentro a partir de un remate bajo de Gabriel Florentín, mientras que el ingresado Brian Mansilla le puso la cabeza a un centro y señaló una paridad tan sorpresiva como inmerecida para los anfitriones.



Ahora Argentinos, que en la última fecha recibirá a un Unión que llega sin chances y con cuatro derrotas consecutivas, quedó quinto en la zona con 22 puntos pero con peor diferencia de gol (+4) que Defensa y Justicia (+6), que lo antecede en el cuarto y último lugar de acceso a los cuartos de final y en la decimocuarta jornada será anfitrión de Patronato, de Paraná, último en la tabla de promedios.