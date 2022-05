Sigue la novela de Centurión: ayer se retiró del entrenamiento en San Lorenzo

Buenos Aires. La pelea entre Ricardo Centurión y San Lorenzo, club en el que juega, parece no tener vuelta atrás. Ayer, el mediocampista se enojó porque debía entrenar en Reserva debido a la sanción que le fue aplicada por indisciplina y tomó sus cosas y se retiró de la práctica.



La relación entre las partes ya no tiene vuelta atrás. Tanto los abogados de la institución como del futbolista trabajan en una rescisión anticipada del vínculo, que finalizaba en diciembre. La idea era que, apenas llegaran a un acuerdo, el ex Boca y Racing ya no trabajara en el predio del Bajo Flores. Pero este nuevo incidente parece haber acelerado este último punto.

Cabe recordar, que días atrás se filtró en las redes una filmación donde se lo ve a Centurión de fiesta, bailando con cuatro chicas, mientras suena cumbia de fondo. Si bien no hay confirmación de la fecha del mismo, hay un par de señales que confirman que es muy reciente. Primero, la camiseta que usa uno de los participantes de la fiesta, la casaca negra de San Lorenzo con la publicidad de Unesco, estrenada en el presente torneo. Luego, que una de las concurrentes posteó historias con videos similares en la mañana del pasado martes a las 10 AM. Justo uno de los días en los que el volante no cumplió con sus obligaciones laborales.