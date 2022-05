Alcaraz sigue creciendo, eliminó a Nadal en el Masters 1000 de Madrid

España. El joven tenista español Carlos Alcaraz, de solo 19 años, cada vez se afianza más en su escalada en el ránking y ayer dio un paso histórico: venció nada menos que a Rafael Nadal por 6-2, 1-6 y 6-3 y ahora se enfrentará a Djokovic en semifinales.



El joven oriundo de El Palmar (Murcia), quien se ubica actualmente en el 9° puesto del ranking ATP tras ganar sus primeros cuatro títulos profesionales entre 2021 y 2022, doblegó al legendario Rafa Nadal en un partido que duró más de dos horas de acción.



Es la primera victoria de Alcaraz en el historial entre ambos, ya que Rafa lo había superado en la edición del año pasado de este torneo (6-1 y 6-2) y luego también lo derrotó en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells de este año (6-4, 4-6 y 6-3). Es decir, tuvo que esperar al tercer enfrentamiento para imponerse a su ídolo, quien ya fue cinco veces campeón en Madrid y es actualmente el jugador con más títulos de Grand Slam de todos los tiempos.



“Felicito a Alcaraz. Relevo evidentemente que es, uno tiene 19 y el otro casi 36 años, es un relevo. Si lo es a partir de hoy o no ya lo veremos con los meses. Estoy feliz por él, ha estado mejor que yo en varias facetas del juego. Yo necesito mejorar como he ido hablando estos días. No es nada que no entrara dentro de la lógica y se acepta”, dijo Rafael Nadal en la rueda de prensa posterior a su derrota.



Ahora Alcaraz tendrá que luchar por el sueño de disputar su segunda final de un torneo de este calibre ante el serbio Novak Djokovic, quien se impuso por 6-3 y 6-4 al polaco Hubert Hurkacz (14º) en su compromiso de cuartos de final.