Chaco. Estudiantes de Río Cuarto no pudo sostener la buena actuación de la fecha anterior y terminó cayendo 3 a 0 en su visita a Chaco For Ever. El encuentro correspondió a la fecha 14 del torneo de la Primera Nacional.



El León sufrió la fuerte localía del Albinegro y perdió con tantos de Marín a los 37, Triverio a los 71 y 96. En el local fue expulsado Alarcón a los 51 minutos de juego.