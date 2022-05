Estudiantes (RC) y una difícil visita a Chaco For Ever

Chaco. Estudiantes de Río Cuarto tendrá hoy un duro compromiso cuando visite a Chaco For Ever, por la fecha 14 del torneo de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 16 hs y será televisado por TyC Sports. El árbitro designado para el encuentro es Nahuel Viñas.



El conjunto cordobés marcha en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos y viene de lograr una importante victoria por 3 a 1 frente a San Martín de San Juan. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 empates.



Por su parte, Chaco For Ever no quiere lamentar otra caída: 2 a 3 finalizó su partido frente a Dep. Madryn. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y 3 empates.