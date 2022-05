Se definen los últimos clasificados de la Liga Profesional

País. Cinco partidos se jugarán hoy por la última fecha (la 14) de la primera fase del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, donde seguirán definiéndose los últimos clasificados a la siguiente instancia de la competencia. Se enfrentarán Talleres vs. Sarmiento, Argentinos Jr vs. Unión, Defensa y Justicia vs. Patronato, Gimnasia vs. Newells y River Plate vs. Platense.



Talleres recibirá hoy a Sarmiento en la última fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, donde ya no tiene chances de clasificar a la siguiente ronda.



El encuentro se jugará a las 16 hs en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y cerrará la zona A. Será televisado por TNT Sports.



Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe se enfrentan este domingo, desde las 16 hs en el Estadio Diego Armando Maradona por la fecha 14 de la Copa Liga Profesional.



El encuentro será televisado por TNT y contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, que estará secundado por Miguel Savorani y Gerardo Carretero, mientras que el cuarto árbitro será Julio César Barraza.



En otro encuentro, Defensa y Justicia y Patronato se enfrentarán desde las 16 hs en el Estadio Norberto Tito Tomaghello. El encuentro contará con el arbitraje de Néstor Fabián Pitana, que estará secundado por Facundo Rodríguez y Hugo Páez, mientras que el cuarto árbitro será Kevin Alegre. El partido será televisado por ESPN.



También a las 16 hs, Newell’s visitará a Gimnasia en La Plata en busca de conseguir la tan ansiada clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga. El equipo de Javier Sanguinetti llega con todos los titulares y depende de sí mismo, pero el Lobo también tiene chances y será una definición mano a mano. Dirigirá Andrés Merlos y será televisado por ESPN.



Finalmente, como cierre de la jornada, River Plate, ya clasificado en la Zona A de la Copa de la Liga Profesional y con una formación alternativa, será local este domingo ante Platense, que necesita con urgencia puntos para incrementar el promedio para el descenso, en un cotejo por la 14ta. y última fecha de esta fase del torneo.



El partido se jugará a partir de las 21 en el estadio Monumental de Núñez, será televisado por ESPN Premium y arbitrado por Patricio Loustau.