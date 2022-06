Con 5 partidos, continúa la fecha 2 de la Liga Profesional

País. Con 5 partidos, continuará hoy la segunda fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol: Gimnasia enfrentará a Patronato; Aldosivi vs. Estudiantes; Lanús vs. Defensa y Justicia; Independiente vs. Talleres; y Huracán vs. Rosario Central.



Gimnasia vs. Patronato



Gimnasia y Esgrima La Plata, que en el debut igualó en el clásico con Estudiantes, será local de Patronato, que deberá extremarse para mantener la categoría, en uno de los partidos a celebrase este viernes por la segunda fecha de la Liga Profesional de fútbol.



El encuentro se jugará en el estadio Juan Carmelo Zerillo a partir de las 16.30, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y televisado por la TV Pública.



Aldosivi vs. Estudiantes



Estudiantes de La Plata visitará este viernes en Mar del Plata a Aldosivi, que llega a este cruce por la segunda fecha de la Liga Profesional sin haber confirmado quién será su nuevo entrenador, tras la salida de Martín Palermo.



El encuentro se jugará a partir de las 19 en el estadio José María Minella, en Mar del Plata, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisado por TNT Sports.



Lanús vs. Defensa y Justicia



Lanús recibirá este viernes a Defensa y Justicia en "La Fortaleza", en un encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga Profesional de Fútbol.



El partido se jugará desde las 19 en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, contará con el arbitraje de Fernando Echenique y la transmisión de la señal de cable ESPN.



Independiente vs. Talleres



Independiente recibirá este viernes a Talleres de Córdoba en busca de un triunfo tras el empate ante San Lorenzo en el debut, en un encuentro válido por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol.



El partido se jugará desde las 21.30 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, contará con el arbitraje de Fernando Rapallini y la transmisión estará a cargo de la señal de cable ESPN.



Huracán vs. Rosario Central



Huracán y Rosario Central buscarán este viernes el primer triunfo en la Liga Profesional cuando se enfrenten en Parque de los Patricios, en el marco de la segunda fecha.



El partido se jugará desde las 21.30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Germán Delfino y será transmitido por TNT Sports.