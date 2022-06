Los inscriptos

Lista de Inscriptos Provisorios



MR (8)



2 Raúl Racca/Pablo Casas Casilda, Sta. Fe Fiat Palio MR/MR - Sr/

3 Rafael Hervas/Tomás Mayorga Villa Calos Paz VW Gol MRT/MR

5 Federico Villagra/Federico Villagra (h) Córdoba Toyota Yaris MRT/MR

11 Ezequiel Castañón/Franco Amaya Burzaco VW Gol/MR/MR

15 Martín Cánepa/Matías Ramos Pando, Uruguay Peugeot 208 MRT/MR

16 Rodrigo Disalvo/Rubén García Ayacucho, Bs. As. Renault Clio MRT/MR

18 Fernando Álvarez Castellano/Juan Monasterolo Luján, Bs. As. VW Polo MRT/MR - Sr/

20 Federico Devoto/Adriano Sanguinetti Chivilcoy, Bs. As. Toyota EtiosMRT/MR



RC2N (5)



21 Martín Rein/Mariano Pissaco Villa Gral. Belgrano Mitsubishi Lancer/RC2N

23 Héctor Pfening/Juan Pablo Del Riego Villa Carlos Paz Subaru Impreza/RC2N - Sr/

24 Gerardo Klus/Virginia Klus Villa Carlos Paz Mitsubishi Lancer/RC2N - Sr/

33 Juan Bruera/Nicolás Urquía San Basilio Mitsubishi Lancer/RC2N

37 Ezequiel Campos/Cristian Winkler Villa Carlos Paz Mitsubishi Lancer/RC2N



RC2S (3)



43 Adrián Fernández/Darío Turco Bell Ville VW Golf/RC2S

44 Mario Baldo/Gerardo Scicolone Jesús María Toyota Yaris/RC2S - /Sr

47 Juan Ignacio Álvarez/A designar Gral. Roca, Río Negro VW Golf/RC2S



SSV (1)



62 Ramiro Giraudo/Marcos Bazán Villa Nueva Can-Am T/SSV



A1 (7)



101 Rubén Montoro/Ignacio Uez Despeñaderos VW Gol/A1

102 Hernán Del Ré/Marina Del Ré Bell Ville Renault Sandero/A1

103 Jorge Céspedes/Gregorio Céspedes Córdoba VW Gol/A1

104 Hernán Echeverría/Pablo Falistocco Villa Nueva Toyota Etios/A1

107 Pablo Baudino/Gonzalo Martínez Río Tercero Renault Clio/A1

118 Ariel Bacci/Juan Pablo Carrera Córdoba VW Gol/A1

123 Darío Ballari/A designar Bell Ville VW Gol/A1



RC 5 (25)



202 Francisco Herrera/Martín Herrera Río Cuarto Ford Fiesta/RC5

208 Ignacio González/Pablo Scarabelli Córdoba Ford Fiesta/RC5 - Sr/

211 Jonas Saita/Matías Giandón Villa Carlos Paz Ford Fiesta/RC5

217 Juan Manuel Paisa/Santiago Ochoa Falda del Cármen Ford Fiesta/RC5

218 Matías Brenzoni/Federico Baratella Córdoba Ford Ka/RC5

220 Juan Roldán/Nicolás Sloog Villa María Peugeot 208/RC5

221 Juan Pablo Borgonovo/Leonardo Londero Suardi (Sta. Fe) Ford Fiesta/RC5

227 Ariel Pucheta/Sebastián Pucheta Unquillo Ford Ka/RC5

243 Luciano Senestrari/María Luz Rindertsma Potrero de Garay Ford Ka/RC5

247 Agustín Bollati/Ramiro Massoni San Francisco Ford Ka/RC5

266 Ignacio Anselmi/Héctor Benedetto San Francisco Nissan March/RC5 - /Sr

272 Favio Barros/Nicolás Stillo Villa Carlos Paz Ford Fiesta/RC5

279 Damián Idáñez/Matías Cardano Alta Gracia Ford Fiesta/RC5

314 Matías Lembo/Alejandro Giudici Villa Carlos Paz Ford Ka/RC5

316 Agustín Barrandeguy/Luis Rodi Alta Gracia Ford Fiesta/RC5 - /Sr

317 Nicolás Armesto/Mauricio Obrador Villa Carlos Paz Ford Fiesta/RC5

323 Osvaldo Pedrido/Matías Mainero La Falda Ford Fiesta/RC5

325 Juan Cruz Vera/Jorge Guzmán Córdoba Ford Ka/RC5

328 Oscar Civalero (P)/Tatiana Civalero Villa Carlos Paz Ford Ka/RC5 - Sr/

329 José Ignacio González/José María Rodríguez Córdoba Nissan March/RC5

331 Claudio Menzi/A designar Córdoba Nissan March/RC5

335 Ever Luis Cancé/Alexis Solana Villa Santa Cruz del Lago Ford Fiesta/RC5

338 Ricardo Heredia/Francisco Barrera Villa Allende Ford Fiesta/RC5

340 Nahuel Castro/Maximina Cejas Villa Carlos Paz Ford Ka/RC5

341 Thiago Martínez/José López Río Gallegos, Sta. Cruz VW Gol/RC5



N1 (22)



403 Gonzalo Gioda/Manuel Prieto Río Tercero Citroën C3/N1

404 Tomás Perotti/Gonzalo Díaz San Francisco Ford Fiesta/N1

407 Guillermo Marín/ Gastón Solera Río Tercero VW Gol Trend/N1

412 Eduardo Rapetti/Miguel Fontana Río Segundo VW Gol/N1 - Sr/

417 Emanuel Aguado/Carlos Caligaris Río Primero Ford Fiesta/N1

420 Ezequiel Sbrocca/Jorge Urquiza Córdoba Ford Fiesta/N1

424 Diego García/Joel Bustos Cosquín Ford Fiesta/N1

427 Emiliano Torres/Iván Brochero Córdoba VW Gol/N1

432 Emanuel Ibarra/Anuar Osman Río Ceballos VW Gol/N1

435 Joel Re/Diego Liboa Bell Ville Ford Ka/N1

443 Federico Defendi/Juan Badra Córdoba Ford Ka/N1

457 Gerardo Ontivero/Federico Olmos Córdoba Ford Fiesta/N1

458 Carlos Borgonovo/Marcos Gurevich Suardi (Sta. Fe) Fore Fiesta/N1 - Sr/

462 Julián Larrosa/Matías Aranguren Villa María Ford Fiesta/N1

466 Diego Rodríguez Elías/Pablo Lapenta Córdoba Ford Ka/N1

469 Marcos Giordano/Matías Alaejos Córdoba Fiat Palio/N1

470 Sebastián Save/Damián Grenethier Córdoba Peugeot 208/N1

471 Javier Ramírez/Darío Ramírez Las Tapias Ford Fiesta/N1

472 Mauro Cravero/Federico Bugallo Río Tercero Ford Fiesta/N1

473 Federico Rey/Francisco Moldes Córdoba Fiat Palio/N1

474 Nicolás Vrech/Ezequiel Ochoa Córdoba VW Gol/N1

475 Claudio Astegiano/Nieber Astrada Córdoba VW Gol/N1 - Sr/



N2 (21)



504 Leandro Scalerandi/Pablo Scalerandi Laguna Larga VW Gol/N2

505 Sebastián Salazar/Juan Pablo Manzino Córdoba VW Gol/N2

506 Leandro Martínez/ Joaquín López Río Ceballos Ford Ka/N2

510 Mariano González/Nicolás Vargas Alta Gracia Ford Ka/N2

512 Mauricio Martínez/Tomás Martínez Villa Carlos Paz VW Gol/N2

513 Ever Cance/Danial Hernández Santa Cruz del Lago Chevrolet Corsa/N2

517 Federico Torres/Marcos Torres Córdoba Ford Ka/N2

526 Diego Rodríguez/Juan Francisco Manzino Córdoba VWV Gol/N2

538 Pablo Noto/Matías Noto Córdoba VW Gol/N2

547 Rodolfo Ramos/Alejandro Venturi Córdoba Ford Ka/N2 - Sr/Sr

548 Paulo Signorile/Braian Signorile La Tordilla Ford Ka/N2

550 Feliciano De La Mota/Rodrigo Raimonde San Luis Ford Fiesta/N2

558 Simón Requena/Julián Quevedo Villa Carlos Paz VW Gol/N2

562 Federico Marino/Gustavo Cresut Río Cuarto Nissan March/N2

567 Marcelo Varela/José Luis Coronel Córdoba VW Gol/N2 - Sr/Sr

569 Pablo Almada/Martín Fernández Laguna Larga VW Gol/N2

572 Mauricio Gaspari/Federico Molina Berrotarán Ford Ka/N2

575 Alex Rossaroli/Maida Rossaroli Alcira Gigena VW Gol/N2

576 Juan Manuel Colla/Mariano Colla Villa Carlos Paz VW Gol/N2

577 Carlos Aregañaráz/José Ignacio Patrignani Guatimozín Ford Ka/N2

578 Sebastián Torres/lucas Torres Córdoba VW Gol/N2



N7 (8)



603 Walter Candiotto/Claudio Carrera Alta Gracia Fiat Siena/N7

605 Víctor Arce/Franco Arce Villa María Fiat Palio/N7 - Sr/

617 Agustín Sieiro/Alex Ruíz Córdoba Fiat Siena/N7

618 Matías Delcomune/Raúl Juárez Argüello VW Senda/N7 - /Sr

620 Gabriel Centanni/Claudio Moreno Córdoba Fiat Palio/N7

624 Fabián Gómez/Ignacio Gómez La Calera VW Gol/N7

625 Jorge Chiavarini/Emanuel Chiavarini Arroyito Fiat Palio/N7 - Sr/

626 Cristian Quiroga/Nadia Páez La Calera VW Gol/N7