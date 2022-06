Buffarini tuvo un espectacular recibimiento en su vuelta a Talleres

Córdoba. Julio Buffarini tuvo ayer un espectacular recibimiento en su vuelta a Talleres, que abrió «La Boutique» de Barrio Jardín de Córdoba para darle la bienvenida al futbolista cordobés.



Los hinchas albiazules colmaron la platea para ver a su ídolo, que apareció con la camiseta 8 cerca de las 17 hs.



«Estoy para jugar. Le pedí al profe hacer cuatro o cinco días en doble turno para poder ponerme a punto. Mal o bien, voy a dejar todo por esta camiseta como siempre lo hice», afirmó Buffarini.



Después, el flamante refuerzo se trasladó al predio para la conferencia de prensa. «Nunca dudé de venir porque Talleres, es un club que ha competido en alto nivel en los últimos tiempos. Finalista en Copa Argentina, clasificación a octavos de final de Copa Libertadores, jugar de igual a igual con el Flamengo. Por eso vine, para competir», aseguró.



«Puedo jugar de lateral y de volante por la derecha... aunque es verdad que hace mucho que no voy de volante. Lo vengo hablando con Pedro (Caixinha). Sé que como lateral por derecha puedo rendir más porque llevo los últimos siete años jugando ahí».



«Tenía un año más en Huesca, hablé con un director deportivo de un club de USA y también hubo ofertas de equipos argentinos. Pero era el momento de volver a Talleres: había dado la palabra que iba a hacerlo en un buen momento».



«Vengo a competir para quedar en la historia del club. Pienso en estos años en Talleres y ojalá nos vaya bien como club. Ojalá se pueda dar el retiro acá, pero no me gusta hablar mucho de eso porque no me siento preparado aún».