«El Mudo» Vázquez visitó el entrenamiento de Belgrano

Córdoba. Franco «El Mudo» Vázquez, que juega actualmente en el Parma de Italia, aprovechó sus vacaciones en Córdoba para visitar al plantel de Belgrano durante un entrenamiento en el predio de Villa Esquiú.



«Es hermoso volver a casa, hace mucho que no venía. Gracias por el cariño me muestran siempre, soy un agradecido de lo que me dio Belgrano», afirmó Vázquez, que aprovechó para darse un cálido abrazo y dialogar con el técnico «celeste», Guillermo Farré, con quien compartió el plantel que logró el ascenso a Primera División venciendo a River Plate. También fue saludado por el presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime.



«Ojalá que al final del torneo tengamos la alegría de ver a Belgrano en Primera, donde tiene que estar. Estar acá es sentir la alegría que tenía cuando empecé. Con mi familia, con la gente que uno quiere, es mi casa la verdad», completó el 10.