Cientos de personas participaron de la competencia de rollers en la costanera

Este domingo por la mañana se llevó adelante una nueva competencia de rollers a orillas del Lago San Roque, que contó con la presencia de unas 350 personas de distintos puntos del país.

Jokin Ziurriz de 17 años logró el primer puesto masculino en los 42k, y mostró su felicidad y las ganas de representar a la Argentina en un mundial: “Vine a competir y acompañar al club, en forma profesional compito hace dos años y en mi carrera como patinador cuatro años. Entreno todos los días, algunos domingos me tomo descanso y el propósito es sumar kilómetros sin descanso. Esta es mi segunda vez en 42k. Tuve la primera oportunidad de hacer carrera en el sudamericano de San Juan hace un par de semanas, corriendo con un campeón del mundo. Como meta ya al haber corrido dos carreras de 42k el objetivo sería poder llegar a un mundial y traer una medalla" aseveró.

Rosina Bertolini, alcanzó el primer puesto en los 42k femeninos: “La verdad tenía muchas expectativas, sobre todo por el frio. Teníamos miedo por el viento, pero por suerte no hubo. Llegamos de noche a probar el circuito, la pista. En la categoría chicas estábamos en el nivel que esperábamos. Largamos con los varones y en el transcurso de las vueltas se fue definiendo. Entreno en patines una o dos veces por semana, después hago bici y algo de gimnasia. Nosotras trabajamos y es un poco de todo, entre el trabajo y la vida de una, poder cumplir con los objetivos. En la alimentación me cuido mucho, sobre todo para fin de año que vamos a tener el mundial en la Argentina. Queremos participar ya que no es algo que no se da siempre menos en casa" afirmó.

Por su parte, Candela Martínez de 13 años quedó primera en los 21k: “Estuvo bien, pensé que iba ser peor por el clima, yo lo practico de los siete años, el año pasado empecé a competir y en septiembre quiero hacer el nacional que es para lo que me estoy preparando".

Por último, Agustina Francés, del equipo de Guepardas de Córdoba logró el 3° puesto en los 42k, “El paisaje y el circuito es muy lindo si bien es un día gris y nublado, en el circuito no se siente. La preparación tiene todo su folclore sobre todo las últimas dos semanas, se entrena fuerte, la alimentación preparar el equipo. 42k, es una distancia para estar fuerte".