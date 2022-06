Con 4 partidos, continúa la quinta fecha de la Liga Profesional

País. Con 4 partidos, continuará hoy la quinta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. Jugarán: San Lorenzo vs. Tigre; Platense vs. Sarmiento; Racing vs. Aldosivi; Argentinos Jr. vs. Arsenal.



San Lorenzo vs. Tigre



San Lorenzo intentará cortar una racha de 9 partidos sin victorias en el Nuevo Gasómetro cuando reciba este domingo a Tigre por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.



La pelota comenzó a rodar a las 13.00 con el pitazo inicial de Ariel Penel, con transmisión de la señal ESPN Premium.



Platense vs. Sarmiento



Platense, uno de los invictos de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), será local este domingo ante Sarmiento de Junín, con el promedio en la mira, en uno de los partidos correspondiente a la quinta fecha.



El encuentro se jugará en el estadio Vicente López desde las 15.30, con el arbitraje de Silvio Trucco y la transmisión de TNT Sports.



Racing vs. Aldosivi



Racing Club, con resultados opuestos dentro y fuera de Avellaneda, intentará recuperarse este domingo como local en casa ante Aldosivi de Mar del Plata en un partido de la quinta fecha de la Liga Profesional.



El encuentro se jugará desde las 18.00 con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de TNT Sports.



Argentinos vs. Arsenal



Argentinos Juniors será local este domingo ante Arsenal con la intención de conservar su puntaje ideal en La Paternal en la actual Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El partido de la quinta fecha se jugará desde las 20.30 con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y transmisión de ESPN Premium.