A sus 62 años realizo los 42k en roller y se prepara para competir en Berlín

Alberto Savoca Truzzo, tiene 62 años, vive en la ciudad de Buenos Aires, se dedica a la abogacía y entrena muy duro para poder cumplir los objetivos. Este domingo fue ovacionado al llegar a línea de meta tras realizar los 42k en rollers.

Comenzó a patinar hace diez años como una actividad en común que compartía con sus hijas, hoy lo hace de forma profesional y tiene un entrenador que desde primer momento le dijo que sí, cuando muchos otros lo habían rechazado y lo acompaña en cada una de sus competencias.

En una entrevista concedida a EL DIARIO, Alberto contó como nació esta pasión y cómo se prepara para llegar a Berlín. “Mis hijas empezaron a patinar y me enganché para compartir algo con ellas, me empecé a meter en el deporte, a gustarme las carreras y acá estamos, al final ellas se recibieron cada una de su profesión y yo seguí adelante. La carrera de hoy fue muy dura me estoy adaptando a las botas bajas, pero se piensa en algo lindo y se patina".

"El entrenamiento que hago es bastante exigente, muy similar al profesional; entrenamos tres veces por semana, martes y jueves hacemos técnica y los sábados hacemos entre 13 y 21 kilómetros y cada tanto 42. Trabajo de abogado y es un desenganche importante cuando estoy acelerado, esto me libera de todo. Voy ir con mi familia a Berlín, vamos hacer un viaje familiar y le voy a regalar la medalla a mi esposa" finalizo Alberto.

Su entrenador Leonardo Scerbo de la academia RCV aseveró: “Yo como entrenador evalúo qué puede y qué no, obviamente exijo unos estudios. El superó muchos limites, creía que no podía con los patines de hoy hacer los 42k y lo logró. Tiene mucha fuerza de voluntad para hacer lo que le dicen. Cuando tiene una duda pregunta, se discute pero por lo general hace mucho caso".

"Todos los ejercicios de pisos que a nadie le gusta los hace bien, la elongación que antes era duro ahora aflojó un montón. Se lo mandó a hacer bicicleta y lo hace, lo mande a bailar, pero eso todavía no lo hace. En un principio me dijo que si, lo podía hacer como si le estuviese haciendo un favor, y la verdad que cuando viene alguien con características distintas te hace crecer un montón y yo también crecí. Debí entender cómo entrenar a alguien de 62 años al lado de alguien de 40, 50 que son diez años donde se genera una diferencia en rendimiento" sentenció.