Afirman que Luis Suárez está muy cerca de jugar en River

Buenos Aires. Si bien la noticia no fue confirmada por River Plate ni por el propio Luis Suárez, trascendidos indicaban anoche que la estrella del Atlético de Madrid y la Selección de Uruguay está cerca de concretar su pase al club millonario.



Desde las oficinas de Núñez creen que el uruguayo se va a tomar estos días, entre los octavos de final de la Copa Libertadores 2022, para decidir finalmente si viaja a Argentina. Incluso, algunos más optimistas creen que la definición puede darse en las próximas horas.



Pero para eso tienen que darse dos condiciones. Si River pasa la serie contra Vélez y Suárez -continúa de vacaciones en Ibiza- no tiene ningún equipo serio en Europa en el que jugar, la ilusión crece para reforzar al equipo de Marcelo Gallardo, quien podría potenciarlo de cara al Mundial de Qatar 2022.



A esta altura, la buena noticia es que Ajax se acaba de bajar de la negociación y es un competidor menos para el Millonario a la hora de gestionar la llegada del ex Atlético de Madrid.



La mala, en tanto, sería competir mano a mano con Barcelona, aunque por ahora la oferta del conjunto catalán estaría supeditada a lo que suceda con Robert Lewandowski. El polaco quiere dejar Bayern Múnich y Joan Laporta está en plenas negociaciones para intentar sumarlo en este mercado de pases.



"Si se conectan las posibilidades, que hay predisposición de los dos lados, estará o no. El intento lo hicimos, tiene deseo, entusiasmo, está bueno. Si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando", dijo ayer Marcelo Gallardo.



"Mostró una muy buena predisposición y entusiasmo, los tiempos son los que tratamos de sostener de ambos lados. También está la parte de su recuperación. Después será una decisión propia de él y cuando decida que estemos aptos para ver si somos una opción viable. Tampoco hay que mentirle a la gente, no hay que generar demasiado entusiasmo", concluyó. (Con información de TyC Sports)