La joven carlospacense que quiere ser la gran promesa del vóley

Guillermina Alanís tiene 13 años, vive en el barrio Los Manantiales junto a su familia y forma parte del equipo de vóley del Club de Pesca de Villa Carlos Paz. Llegó al club por invitación de una amiga, se enamoró del deporte y ahora ha sido seleccionada para la selección cordobesa de vóley.

«Vine a probar con una amiga y me encantó, al mes me federaron y después vino la pandemia. Este año empezamos a volver a los torneos, ya hicimos varios y todos los sábados viajamos y jugamos. Un día, el entrenador me llamó y me dijo que me habían anotado para entrenar y probarme en la Selección Cordobesa. Pasé dos filtros de pruebas y ahora estoy entre las veinte seleccionadas y estoy esperando la tercera prueba. Me siento muy orgullosa de poder representar al club y mi objetivo es llegar a la Selección Argentina. Yo me entreno mucho y también me cuido con las comidas»; contó la talentosa joven.

Valeria Vega es su entrenadora y manifestó: «Tiene un alto potencial y es una privilegiada natural a nivel físico. Es una jugadora muy constante, desde que arrancó el entrenamiento muestra un gran nivel de compromiso y calidad. No es normal tener chicos o chicas con ese grado de compromiso con el deporte»

Su padre, Rubén Alanís, expresó: «Nosotros notamos un progreso muy rápido, parte del progreso técnico que le da el club y está entrenando con la primera. Entrena de lunes a viernes todos los días y siempre vamos a acompañarla, no la vamos a presionar y hacemos grandes esfuerzos para viajar con ella. Nos sentimos muy bien acá en el club y vemos que ella está creciendo como persona y como deportista. Verla jugando en este momento con la mejores veinte de la provincia, que el entrenador venga y nos diga que tiene todas las condiciones, nos llena de orgullo. Estamos muy agradecidos con sus entrenadores».