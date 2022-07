Independiente: la Justicia habilitó la lista que encabeza Fabián Domán

Buenos Aires. Independiente vive meses de absoluta agitación. La postergación de los comicios presidenciales que debían celebrarse a finales del 2021 generaron un limbo político que ya lleva siete meses. La gestión que encabeza Hugo Moyano sigue al frente del club, aunque sin el aval legal de los socios porque no se votó a raíz de un amparo que interpuso una lista de la oposición tras ser inhabilitada para presentarse en la votación.



En el medio de un clima enrarecido en lo deportivo, en sintonía con todas las estructuras de la entidad, la Justicia se expidió en las últimas horas con un fallo que cambia rotundamente el panorama político. La Sala 3 de Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora revocó la sentencia del juez de primera instancia que avalaba lo dictaminado por la Junta Electoral del Rojo. De este modo, quedaría habilitada la lista de Agrupación Independiente Tradicional (Unidad Independiente), que encabeza el periodista Fabián Doman, para participar de las postergadas elecciones que debían celebrarse en diciembre del año pasado.



El oficialismo todavía tiene una instancia más: apelar el fallo a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En caso de no recurrir a ese escalafón, la Junta Electoral de la entidad debería citar a las tres agrupaciones habilitadas para el acto y fijar una fecha para celebrar los dilatados comicios.



“Se hizo justicia. Ahora podemos participar con la Agrupación Independiente Tradicional de las elecciones. No habíamos presentado mal los papeles. Nos habían prohibido. Agradecimiento a todos los que nos bancaron esta larga travesía. Ahora Hugo Moyano debe convocar a ELECCIONES YA! Porque Independiente no puede esperar y necesita soluciones inmediatas. Mi agradecimiento especial para Maxi Walker y Ezequiel Sampietro los lideres de este excepcional equipo de abogados que logro que el club tenga elecciones libres y democráticas. Hoy ganaron las socias, socios y los hinchas que van a poder elegir a quien quieran para conducir Independiente. Y eso es lo que mas feliz me pone. Ganó la democracia. Se terminó la pesadilla”, firmó en sus redes sociales el periodista Fabián Doman, líder de la agrupación opositora que había sido imposibilitada de participar en las elecciones.