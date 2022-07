El padre de la jugadora de hockey que agredió al árbitro pidió disculpas

El padre de la jugadora del equipo de hockey del Carlos Paz Rugby Club, quien agredió al árbitro el pasado 11 de junio en un encuentro por la Federación Cordobesa de Hockey, se reunió con la comisión directiva de la institución y pidió disculpas.

Durante una reunión que mantuvo con los directivos, pidió que se revisaran las cámaras de la entidad y dijo que nunca escupió al árbitro y que la agresión no pasó de lo verbal. No obstante, las sanciones seguirán vigentes. Carlos Paz no podrá jugar en su cancha por cuatro fechas y se prohibió el ingreso del simpatizante por un año.

Pese a la disculpas que pidió el padre y las evidencias, la Federación Cordobesa de Hockey aplicó una dura sanción por por considerarlo un hecho de violencia. Voceros de la institución manifestaron que este tipo de conductas «son inaceptables» y perjudicaron a la institución, aunque aceptaron las disculpas del hombre.