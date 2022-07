Talleres y un duro compromiso con Boca en La Bombonera

Buenos Aires. Si bien sigue en competencia en la Copa Libertadores y la Copa Argentina, Talleres pasa un flojo momento en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol, donde marcha en las últimas posiciones de la tabla.



«La T» necesita una victoria de manera urgente y deberá salir a buscarla nada menos que ante Boca en La Bombonera. El partido por la octava fecha comenzará a las 20.30 con arbitraje de Pablo Dóvalo y transmisión de ESPN Premium.



La “T” no gana como visitante por la Liga desde el 4 de diciembre del año pasado (2-1 a Sarmiento en Junín), pero se impuso en La Bombonera (2-1) la última vez que la visitó, el 21 de marzo del año pasado, por la Copa de la Liga.



Por su parte, el Xeneize también afronta una crisis debido a la interna que se desató con la eliminación en la Copa Libertadores y se agravó tras la derrota en el clásico ante San Lorenzo el fin de semana pasado.



Será el reencuentro del público “xeneize” con el equipo después de la fatídica noche de Copa ante Corinthians de Brasil, que desembocó en el tenso despido del DT Sebastián Battaglia y destapó un conflicto inesperado entre el plantel profesional y el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme. El día previo a la eliminación por penales en los octavos de final de la Libertadores, trascendió que los referentes de Boca y miembros del Consejo mantuvieron una áspera discusión en torno a una deuda de premios por objetivos deportivos.



Los efectos de la eliminación no solamente alcanzaron a Battaglia sino al capitán Carlos Izquierdoz, quien fue desplazado al banco de suplentes por el entonces entrenador interino Hugo Ibarra en el clásico con el Ciclón que Boca perdió con una opaca actuación.



El “xeneize”, vigente campeón del fútbol argentino, arrastra tres derrotas consecutivas en el torneo local (1-2 vs. Unión de Santa Fe, 0-3 vs Banfield -ambos con equipos alternativos- y 1-2 vs. San Lorenzo) y se ubica 15to. en la tabla de posiciones con 9 puntos, a seis del líder Newell’s. En tanto, Talleres ocupa el penúltimo escalón con 5 unidades, producto de un triunfo, dos empates y cuatro derrotas. El equipo del portugués Pedro Caixinha atraviesa un pobre presente en el fútbol doméstico, que contrasta con su histórica clasificación para los cuartos de final de la Libertadores, donde será rival de Vélez el mes próximo.