Instituto le ganó a Chaco For Ever y quedó tercero

Chaco. Instituto venció ayer a Chaco For Ever por 2-1, por la fecha 24 del torneo de la Primera Nacional y sigue «prendido» en los puestos de arriba de la tabla de posiciones.



Patricio Cucchi (Pt. 15m.) y Franco Watson (St. 18m.) convirtieron para "La Gloria", mientras que David Valdez (Pt. 28m.) había empatado en forma transitoria para los chaqueños.



Con este resultado, el conjunto cordobés cosechó su cuarto triunfo en cinco presentaciones (lleva 6 sin perder) y alcanzó la tercera colocación de la Primera Nacional con 44 puntos.



Las posiciones quedaron así: Belgrano 55 puntos; San Martín (T) 45; Instituto 44; All Boys 42; Gimnasia (M) y Estudiantes Río IV 39; Brown (A) y San Martín (SJ) 38; Almagro 36; Dep. Madryn 35; Indep. Rivadavia, Riestra y Chaco For Ever 33; Chacarita, Estudiantes y Brown PM 32; Defensores de Belgrano 31; Agropecuario y Gimnasia (J) 29; Güemes y Dep. Maipú 28; Quilmes y Ferro 27; Almirante Brown 26; Dep. Morón, Mitre, Atlanta y Alvarado 25; Temperley y Nueva Chicago 24; San Telmo y Atlético de Rafaela 23; Sacachispas 22; Tristán Suárez, Flandria y Villa Dálmine 20; Santamarina 14.