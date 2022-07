Facundo Roncaglia es el nuevo refuerzo de Boca

Buenos Aires. El defensor Facundo Roncaglia, la segunda incorporación de Boca para este semestre después de Martín Payero, fue presentado ayer en conferencia de prensa y, muy emocionado por su vuelta al club que lo vio nacer en el fútbol, destacó que esta es la primera vez que en forma oficial se contactaron con él y no dudó en volver.



"Siempre tuve ganas de volver y esa es la verdad. Siempre hubo rumores, pero nunca hubo algo concreto para que vuelva. Es la primera vez que hay algo formal y por eso no dudé", dijo el futbolista de 35 años que retorna al club en condición de jugador libre y viene del Aris Limassol, de Chipre.



Después explicó cómo fueron las gestiones para su regreso al club de la Ribera: "Con Román nos pusimos en comunicación la semana pasada y no había mucho que discutir. Las ganas de contar conmigo solucionaron todo muy rápido", declaró el jugador que firmó un contrato por 18 meses hasta diciembre del 2023.



Cuando se le preguntó cómo lo vio a Riquelme en esta nueva función de dirigente opinó que "es la misma persona que siempre. Conmigo siempre tuvo un trato muy bueno y se lo agradezco, porque siempre me dio confianza y me subió aquella vez en la final de la Copa Libertadores al avión para acompañar al plantel cuando se me había vencido el contrato. Hoy tengo el mismo trato y como dirigente está haciendo las cosas muy bien".