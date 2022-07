El noruego Magnus Carlsen no defenderá su título mundial de ajedrez

Noruega. En una decisión que el número 1 del mundo estuvo considerando durante un año y hasta el último momento, Magnus Carlsen finalmente decidió no presentarse a defender el título del campeonato mundial de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), que ya había conseguido en cinco ocasiones, debido a una falta de motivación en base a los rivales que enfrentaría.



El noruego comunicó su determinación en un podcast, entrevistado por su amigo personal Magnus Barstad: “La conclusión es muy simple, no estoy motivado para jugar otra partida”, afirmó. “Simplemente siento que no tengo mucho para ganar, no me gusta en particular, y aunque siento que una partida sería interesante por razones históricas, no tengo inclinación por jugar”.



Su presencia en el torneo, como había explicado en otro podcast el año pasado, dependía de quién sería el rival al que se enfrente. Habiendo vencido el año anterior al ruso Ian Nepomniachtchi, Carlsen manifestó que se rehusaba a competir si debía enfrentarse a alguien al que ya había derrotado, por lo que sus esperanzas estaban puestas sobre el iraní Alireza Firoudza.



No obstante, Firoudza no tuvo un buen rendimiento en el Torneo de Candidatos, que ganó “Nepo” con comodidad, lo que llevó a Carlsen a decidir no presentarse, aún a pesar de haberse reunido durante cuarenta minutos con autoridades de la FIDE: “No tenía ninguna demanda o sugerencia para ese encuentro. Ellos sí las tenían, pero la realidad es que yo estaba ahí para contarles que no iba a defender mi título, y tuvimos una pequeña conversación”, confesó.



A pesar del impacto de su decisión (es el primer ajedrecista en rehusarse a disputar el Campeonato Mundial como campeón defensor desde Bobby Fischer en 1975, debido a disputas con la FIDE acerca del formato del torneo), el noruego dejó en claro que esto no significa su retiro de la competencia, sino que seguirá intentando mantener su posición como el número 1 del mundo: “Me voy a Croacia para jugar en el Grand Chess Tour. Desde ahí me voy a Chennai para disputar la Olimpíada, que será muy divertido, y el equipo noruego es el cuarto preclasificado. Luego a Miami para uno de los torneos más interesantes del año, el FTX Crypto Cup, que será genial, y por último la Sinquefield Cup”, adelantó en el podcast.



La baja de Carlsen significa que el rival de “Nepo” en el Campeonato será el chino Ding Liren, número 2 del mundo, que venció al japonés Hikaru Nakamura en la última ronda del Torneo de Candidatos.