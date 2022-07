Instituto recibe a San Telmo en Alta Córdoba

Córdoba. Instituto recibirá hoy a San Telmo por la fecha 25 del torneo de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 17,40 hs en el Estadio Juan Domingo Perón y será transmitido por TyC Sports.



La Gloria, de un presente esperanzador, buscará una nueva victoria en el Monumental que lo acerque aún más al puntero Belgrano.

El equipo de Bovaglio no pierde desde hace seis partidos. En la fecha pasada, la Gloria superó 2-1 a Chaco For Ever de visitante, con goles de Cucchi y Watson, lo que le sirvió para llegar a los 44 puntos y ubicarse en el tercer puesto.



San Telmo, por su parte, no ha transitado una buena campaña hasta el momento y está en el puesto 34 con 23 unidades. El Candombero viene de igualar en su cancha sin goles ante Sacachispas.