Tras sus diferencias con la dirigencia, Izquierdoz se va de Boca

Buenos Aires. La crisis en Boca Juniors viene dejando varios «heridos». Desde la partida del director técnico Sebastián Battaglia, reemplazado por Hugo Ibarra, hasta la confirmación ayer del alejamiento del excapitán y figura, Carlos Izquierdoz.



Minutos después de que Ibarra expresara en conferencia de prensa que analizará ponerlo en cancha una vez que dejara atrás sus dolencias físicas, el Consejo de Fútbol de Juan Román Riquelme confirmó que Izquierdoz se va del club y jugará en el fútbol de España.



"Hoy se va a terminar de cerrar su ida al Sporting de Gijón. Él nos lo ha pedido, por temas familiares. Boca está haciendo las gestiones", aseguró este mediodía Mauricio Serna, nombre fuerte de la dirigencia xeneize, en diálogo con TyC Sports. Y explicó su ausencia en los últimos compromisos: "El cuerpo técnico nuevo, a la cabeza de Hugo Ibarra, tomó la decisión de que Izquierdoz no jugara el clásico. Después se lesionó y sigue recuperándose".



Además, consultado sobre si el conjunto de La Ribera pierde a una pieza importante, Chicho soltó: "Lo evaluaremos con el tiempo. El tiempo termina poniendo las cosas en su lugar y dando la razón. Yo también fui capitán de Boca y a mi no me renovaron, me tocó irme y nunca pude volver, que era lo que más anhelaba".



De esta manera, luego de cuatro años defendiendo con alma y vida la camiseta azul y oro, el Cali no jugará más en La Bombonera y se marchará a la Segunda División española. Será la primera experiencia en Europa para el defensor central de 33 años, que se había ganado la cita de capitán tras el alejamiento de Carlos Tevez.



El experimentado defensor fue uno de los que levantó la voz en la tensa cumbre con los dirigentes en el hotel y pagó los platos rotos. La reciente extensión de contrato hasta diciembre para nada garantizaba su permanencia en Boca, donde entrenaba diferenciado desde hace varios días y no era tenido en cuenta por Hugo Ibarra.



Izquierdoz no quería cobrar un sueldo sin poder ayudar a sus compañeros y dar la cara dentro de la cancha. Es por eso que latía cada vez más fuerte la posibilidad de que se desvinculara del club al que llegó en julio de 2018. Sporting Gijón se comunicó con su representante y en los próximos días armará las valijas rumbo a España.