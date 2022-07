La joven promesa de Carlos Paz que llegó a Belgrano

Brianna Reartes es una niña oriunda de Villa Carlos Paz y una apasionada del fútbol. Tiene nueve años y hace cuatro que comenzó a correr detrás de una pelota, persiguiendo el sueño de convertirse en jugadora profesional. Hace algunos días, quedó seleccionada entre más de cien niñas para sumarse al Club Atlético Belgrano.

La pequeña vive en el barrio Centro de Inquilinos junto a su familia y asiste al colegio Bernabé Fernández y desde temprana edad, descubrió su amor por el deporte más popular del mundo.

En una entrevista con EL DIARIO, su mamá habló del proceso que Brianna hizo hasta llegar a Belgrano y como están viviendo su presente. «Cuando era chiquita, la llevaba a tela pero un día me dijo que quería jugar al futbol. En ese momento, no había donde mandar a las nenas y empezó en el Club Amigos de Sol y Río. Ahí estuvo un año y medio y luego empezó a jugar en el club de Luis Gallardo, donde va hasta el día de hoy. Luis nos dijo que la llevemos a probar a Belgrano, pero que le hablemos para que no se sienta mal si no quedaba. Había mas de 100 jugadoras ese día, ella entró sola y después salió corriendo a decirnos que tenía que dejar un número de teléfono porque había sido seleccionada»; expresó Milagros.

«Ahora entrena dos veces a la semana y viaja los jueves a Córdoba. Ella está feliz, la acompaña toda la familia y yo como mamá, me siento feliz que pueda jugar con otras chicas. Desde siempre quiso jugar y uno de sus sueños es llegar a River»; completó.