Con 185 países, se juega la Olimpíada de Ajedrez en Chennai

Chennai. Con la inscripción récord de 185 naciones, se lleva a cabo hasta el 10 de agosto en Chennai la 44ª Olimpiada de Ajedrez; la principal competencia por equipos -una especie de Mundial de seleccionados- y que de manera oficial organiza la Fédération Internationale des Échecs (FIDE, según sus siglas francesas), desde 1927. El Estadio Arena -una estructura de 4650m2- levantado en el Centro de Convenciones Four Points by Sheraton, en Mahabalipuram, en el Estado de Tamil Nadu, es desde ayer, el lugar de juego y de disputas de las once ruedas programadas de la prueba que reunirá a 189 equipos en la categoría Abierta (con varones y mujeres) y de 162, en la Femenina.



Con las ausencias de los representativos de Rusia y Bielorrusia (suspendidos por la FIDE a causa de las sanciones del Comité Olímpico Internacional por la invasión a Ucrania) y de China (por razones sanitarias y protocolos de la COVID-19), las delegaciones de Estados Unidos e India partirán como las grandes candidatas en la lucha por la medalla dorada. Detrás, y dada la paridad de sus fuerzas, varios equipos batallarán por un lugar en el podio. Sobresalen las formaciones de Noruega, que contará en la defensa de su primer tablero con el campeón mundial Magnus Carlsen, y de otros como Polonia, Ucrania, Azerbaiyán, España, Armenia, Irán, Francia, Uzbekistán, Países Bajos y Hungría.



En tanto, Argentina presentará un equipo alternativo en ambas secciones debido a un enfrentamiento entre jugadores y dirigentes que provocó las ausencias de sus cuatro mejores figuras: Sandro Mareco y Alan Pichot (N°1 y 2 del país y entre los 100 mejores del mundo) renunciaron al conjunto masculino, mientras que Carolina Luján y Florencia Fernández (N°1 y 3 del país), fueron desafectadas entre las mujeres. Con las bajas de sus principales figuras, Argentina descendió al puesto 30° de la preclasificación en varones y al 40° en mujeres.