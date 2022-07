Hockey: Sancionaron a Carlos Paz y no podrá jugar en su cancha

La Federación Cordobesa de Hockey aplicó una dura sanción al Carlos Paz Rugby Club por un hecho de violencia ocurrido el pasado 11 de junio, cuando el padre de una jugadora se descontroló y escupió en la cara al árbitro del encuentro.

Durante cuatro fechas, no podrá ejercer la localía en la cancha ubicada a orillas del lago San Roque y se prohibió el ingreso del agresor durante un año.

Voceros de la institución manifestaron que este tipo de conductas «son inaceptables» y perjudicaron a todo el equipo y al club.

En diálogo con El Diario, el padre de una jugadora del plantel expresó: «Esto se tiene que saber porque no puede seguir pasando dentro de una cancha. Estas cosas no se hacen. Por esta situación, le han dado un año sin poder ingresar al club y me parece bárbaro pero también sancionaron con cuatro fechas de local al club».

«Por culpa de un inadaptado, se sancionó a la institución y esto no debería haber pasado. Se perjudicó a todos, las chicas se están jugando un año importante y la localía es importante. Ahora tienen que salir a pedir prestado un club o alquilar cancha»; concluyó.