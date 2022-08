Luis Suárez fue recibido en Nacional con una espectacular fiesta

Uruguay. Luis Suárez fue presentado ayer en su regreso a Nacional de Montevideo y fue recibido con una espectacular fiesta junto a los hinchas. Y como frutilla del postre, también fue saludado vía video por Lionel Messi, que le deseó la mejor de las suertes en esta nueva etapa.



El delantero, de 35 años, optó por volver al club que lo vio nacer, priorizándolo por encima de otros ofrecimientos de Europa o de la MLS (Seattle Sounders y Los Ángeles FC). El ex Atlético Madrid firmará contrato hasta fin de año y tendrá como objetivos deportivos la disputa del torneo uruguayo y de la Copa Sudamericana, en la que Nacional deberá afrontar su llave de cuartos de final ante Goianiense de Brasil.



“El cariño de la gente me hizo tomar una decisión muy importante”, contó Suárez, que estuvo a punto de firmar con River, pero el hecho de que quedara eliminado de la Copa Libertadores a manos de Vélez hizo caer el preacuerdo. En ese contexto, reveló el consejo que le dio su amigo Messi.



“Leo me deseó todo lo mejor. Me dijo: ‘Vas a estar con la familia, vas a estar cerca de los tuyos, vas a estar en tu país, no era algo que te planteabas, pero el destino está escrito’”, comentó el homenajeado. No obstante, a pesar de que a la misma hora Messi estaba jugando (y ganando) la Supercopa de Francia con el PSG, se hizo presente en el evento.



“Hola Gordo, bueno ya estás ahí, así que nada, quería mandarte un abrazo grande, desearte todo lo mejor en esta nueva etapa tuya. Sé lo importante que es para vos estar ahí en Nacional, volver a tu casa, volver a vivir a tu país después de tanto tiempo, prepararte para un Mundial, que falta muy poquito. Te deseo todo lo mejor ahora voy a tener que seguir a Nacional desde acá también. Nosotros los hinchas de Newell’s no tenemos un buen recuerdo con Nacional pero bueno sabés que te quiero mucho y por vos cualquier cosa. No, mentira, joda. Gordo como te dije recién, desearte todo lo mejor, sabés que te quiero mucho y ojalá nos veamos pronto. Te mando un beso grande”, dijo en el video.



La broma de Messi tiene relación a la final de la Libertadores de 1988 que la Lepra perdió ante el club que hoy vuelve a paladear la clase de Suárez. En un Parque Central repleto, Suárez recibió la casaca N° 9 de manos de Emmanuel Gigliotti, su anterior dueño y hoy compañero. Un recibimiento a la altura de la estatura del personaje.