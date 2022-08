Gimnasia y San Martín empataron y no pudieron acercarse a la punta

Tucumán. San Martín de Tucumán y Gimnasia y Esgrima de Mendoza empataron ayer sin goles en Tucumán y no pudieron aprovechar los empates de Belgrano e Instituto para acercarse a la punta del torneo de la Primera Nacional, donde los conjuntos cordobeses marchan primero y segundo respectivamente. El encuentro correspondió a la fecha 29 de la competencia.



El partido fue, como se esperaba, trabado y peleado. Dos equipos que pelean muy arriba estaban en la búsqueda de una victoria que podía ser de vital importancia de cara al reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Aunque ambos tuvieron algunas chances, el empate fue lo más justo.



La igualdad entre el Lobo y el Ciruja se gritó como una victoria en dos barrios de Córdoba: San Martín no pudo superar a Instituto en la tabla y perdió la oportunidad de recortar la distancia con Belgrano, único líder del campeonato. Por su parte, Gimnasia no pudo seguir escalando y quedó en la quinta posición detrás de los tres equipos mencionados y All Boys.



Luego de este empate, Gimnasia volverá a jugar como local contra Defensores de Belgrano. Aunque siempre se pretende sumar de a tres, el Lobo mantuvo su invicto de, ahora, 14 partidos sin conocer la derrota.