Cuti Romero se lesionó y estará inactivo cerca de un mes

Italia. A casi tres meses del inicio del Mundial de Qatar, las alarmas en la selección argentina se dispararon en las últimas horas con dos noticias que seguramente pusieron en rojo el tablero del grupo de trabajo que lidera Lionel Scaloni. A la lesión que sufrió Ángel Di María en su estreno como futbolista de Juventus ahora se le sumó otro revés: Cuti Romero tiene un problema físico que lo marginará un tiempo de las canchas.



El futbolista de 24 años completó los 90 minutos en las dos presentaciones oficiales que tuvo el Tottenham hasta el momento en la Premier League, pero el medio Football London aseguró que tiene “una lesión muscular” que lo dejará inactivo “de tres a cuatro semanas”. Los Spurs no dieron a conocer el parte médico oficial sobre este tema. No obstante, con el correr de las horas el temor aflojó. El periodista Gastón Edul dio otra versión del caso. “Romero no tiene una lesión muscular. Fue un golpe producto de una patada de Cucurella. Va a volver antes de lo esperado. Y llega perfectamente a la fecha FIFA de septiembre”, escribió en Twitter.



El jugador, que tras brillar en el Atalanta de Italia pegó el salto a Inglaterra, había hablado en las últimas horas sobre su felicidad de vestir la camiseta de la Selección: “Hace cinco años estaba en Córdoba, pensando en dejar el fútbol y hoy me toca vivir todo esto. Jugar con Argentina, con grandes figuras, tener a Leo Messi de compañero. Defender la camiseta de la selección es lo máximo”.



Romero, en este caso, también se transformará en una duda para el cuerpo técnico de la albiceleste de cara a los amistosos planificados para la Fecha FIFA de septiembre que todavía no fueron confirmados porque hace apenas unas horas la FIFA hizo oficial la información de la cancelación del choque ante Brasil que había quedado pendiente de las Eliminatorias.



La selección argentina, según consignó la Agencia Télam, viajaría a Estados Unidos para afrontar una doble ventana allí entre el 20 y el 26 de septiembre en las ciudades de Miami y New York ante Costa Rica y Corea del Sur. Los ticos forman parte del Grupo E de la Copa del Mundo junto con Alemania, Japón y España; mientras que los asiáticos están en la Zona H que también componen Uruguay, Ghana y Portugal.



Cabe destacar que Argentina sigue de cerca la situación de Di María, quien debutó con un gol en la Serie A pero terminó lesionado: “Una lesión de bajo grado en el músculo aductor largo de la pierna izquierda”, fue el parte médico que emitió el club que avisó que en los próximos diez días deberá “reevaluarlo”.



Toda la preparación Albiceleste está enfocada en lo que será el choque del martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita (desde las 7, hora Argentina) en el estreno del Mundial. Luego, se topará con México el sábado 26 (16 horas) e irá contra Polonia el miércoles 30 (16 horas).