Belgrano le ganó «una final» a Instituto y dio otro paso para el ascenso

Córdoba. Belgrano le ganó anoche una verdadera «final» a Instituto por 1 a 0 y dio un paso importante hacia su gran objetivo: el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.



El encuentro correspondió a la fecha 30 del torneo de la Primera Nacional y se jugó ante un Gigante de Alberdi colmado de hinchas celestes. Alejandro Rébola, a los 32 minutos del primer tiempo marcó el gol del triunfo para «El Pirata».



Belgrano no solo volvió al triunfo ayer sino que además alcanzó los 60 puntos en la tabla de posiciones (con un partido pendiente ante Quilmes) y le sacó 8 de ventaja a Instituto y 9 a San Martín de Tucumán, que deberá ganarle hoy a All Boys si no quiere dejar escapar en la cima al celeste cordobés.



En un partido más peleado que jugado, Belgrano pegó en el momento justo y se llevó tres puntos «de oro» en la lucha por el ascenso.



Ahora, deberá pensar en Quilmes, al que visitará el miércoles próximo en el encuentro que había quedado pendiente.



Por su parte, Instituto recibirá el viernes a Villa Dálmine en el estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba.