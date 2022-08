Santiago Carreras: “Esto es un sueño pero quiero ir por más”

Santiago Carreras es una de las figuras del actual plantel de Los Pumas. Su gran presente está cimentado en base a talento, sacrificio y trabajo constante como jugador. Actualmente integra el Gloucester Rugby, de la poderosa Liga Inglesa.

A fines del año 2018 lo citaron por primera vez para el seleccionado nacional. La oportunidad de convertirse en “Puma” llegaría a sus 21 años con el debut en Pretoria, ante Sudáfrica, el 17 de agosto de 2019.

Pocos meses después, empezaría a ser considerado un jugador clave, tras sus buenas actuaciones en el mundial de Japón 2019. Previamente, el cordobés formado en Córdoba Athletic, ya había sido parte de los planteles de Jaguares y de Los Pumitas, con los que también disputó dos mundiales juveniles.

Antes de seguir los entrenamientos con la selección de cara a lo que será el debut en el Rugby Championship 2022, Santiago Carreras pasó por el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) en el Polo Deportivo Kempes, donde fue atendido por sus profesionales, y dejó sus impresiones sobre su actualidad.

“Estoy en una linda etapa; de consolidación, pero también de seguir aprendiendo y creciendo para ser el mejor jugador posible. En la ventana de julio fue la primera vez que jugué en Argentina, fue muy lindo, así que espero seguir disfrutando este momento. Es un plus enorme lo que vivimos, el cariño de la gente, el calor era increíble y lo pudimos plasmar dentro de la cancha”.

Además, agregó: “Soñaba con jugar en Los Pumas pero son procesos, objetivos que uno se va poniendo. Primero jugar en primera de mi club, en el seleccionado de Córdoba, en Los Pumitas. Disfrutar el día a día, dar el máximo y si bien esto es un sueño, quiero ir por más”.

Con la disputa de los torneos nacionales, muchos son los jugadores del interior del país que tienen la posibilidad de mostrarse y entrar en consideración de convocatorias nacionales. Hoy es una realidad que el interior tiene una gran presencia nutriendo la selección nacional: “Es increíble que haya muchos jugadores del interior jugando. En Córdoba se está haciendo un gran trabajo desde los clubes y las academias. Hoy comparto cancha con un gran referente como es el tucumano Nicolás Sánchez, no solo por lo que juega dentro del campo sino por su humildad afuera, es un gran valor eso”.

Si le preguntamos a Santiago por un momento histórico de su carrera, no duda en responder el gran triunfo frente a los All Blacks. En noviembre del 2020, Argentina venció por primera vez en la historia a Nueva Zelanda: “El partido con los All Blacks fue algo increíble en mi carrera. No cabía en ninguna cabeza que los podíamos derrotar, sin embargo ese grupo estaba convencido de que podíamos hacerlo y fue una marca para lo que vino después”.

El próximo sábado, Los Pumas abrirán el Rugby Championship en Mendoza frente a Australia, volviendo a ser local en el torneo luego de tres temporadas. Con la “garra Puma”, las ilusiones se renuevan. Las expectativas siempre son altas antes de un torneo de esta envergadura y, obviamente, Santiago está en carrera.