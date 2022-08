Talleres recibe a Argentinos buscando sumar en la Liga Profesional

Córdoba. Talleres recibirá hoy a Argentinos Juniors, por la fecha 12 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.



El encuentro comenzará a las 18 hs en el estadio Kempes y será transmitido por ESPN Premium.



Si bien la prioridad de «La T» es la revancha con Vélez el miércoles próximo por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores (la ida finalizó 3 a 2 a favor de Vélez), el conjunto cordobés necesita sumar en el torneo local para subir en la tabla de posiciones.



El DT albiazul Pedro Caixinha dio a conocer la lista de concentrados, y se desprenden un par de certezas: el uruguayo Christian Oliva se recuperó del golpe sufrido en Liniers y será titular, porque quedó al margen del desquite con Vélez por acumulación de amarillas. Y que Héctor Fértoli sigue al margen, por la lesión en el tobillo.



No necesariamente los que sean titulares ante el Bicho no lo serán ante Vélez. Por ejemplo, podría tener minutos para ganar ritmo Michael Santos, y también estar entre los once el próximo miércoles, cuando Talleres intente revertir la derrota 3 a 2 en la ida. Mismo caso para Rodrigo Garro, autor del golazo del 2-2 en el Fortín.



Una probable formación de la T sería con Guido Herrera o Alan Aguerre; Julio Buffarini, Julián Malatini, Rafael Pérez y Ángelo Martino; Oliva y Garro; Matías Esquivel, Favio Álvarez y Francisco Pizzini; Santos.