Histórico: Argentina superó a EE.UU. y es finalista de la AmeriCup

Brasil. La selección argentina de básquet escribió una de las páginas importantes de su historia: venció a Estados Unidos 82-73 en las semifinales de la Americup y disputará el título este domingo ante el vencedor de Canadá o Brasil, el local (desde las 20.40). Es la tercera vez en la historia que la Albiceleste consigue imponerse sobre los norteamericanos en este certamen, a donde concurrieron con un representativo alternativo que de todos modos tuvo algunos apellidos destacados.



La gran estrella del equipo que comanda, desde este torneo, Pablo Prigioni fue Gabriel Deck: cerró una planilla con 30 puntos (9 de 13), 7 rebotes y 1 asistencia. Nicolás Laprovittola cerró también una presentación con 18 puntos, 2 asistencias, 3 robos y 6 rebotes. Si bien Facundo Campazzo tuvo una jornada errática con apenas 4 aciertos de 13 intentos, mostró su jerarquía en el cuarto final para sostener el resultado y firmó estadísticas de 10 puntos, 7 asistencias y 5 robos.



El cierre fue infartante especialmente por la irrupción del ex Miami, New Orleans y Oklahoma City Norris Cole, quien logró emparejar el marcador cuando promediaba el tercer cuarto a puro acierto. Sin embargo, la experiencia de las figuras argentinas fue fundamental para no permitir que ese momento se les vaya de las manos, con un Campazzo que logró redimirse de un partido errático con aportes claves y otras buenas apariciones de Deck y Lapro.



Es la tercera vez que un representativo argentino se impone contra Estados Unidos en este certamen, teniendo en cuenta que los estadounidenses son los máximos ganadores de la historia con siete títulos y que estuvieron ausentes en otras ocho ediciones de las anteriores 18 que se celebraron hasta este evento en Recife.



Argentina ahora jugará la gran final del domingo ante el vencedor de la otra semifinal que protagonizarán el local, Brasil, y Canadá desde las 20.40 en Recife.