Embalse recibe las finales provinciales del «Córdoba Juega»

Los mejores equipos de la provincia competirán en la ciudad de Embalse, del 6 al 8 de septiembre. En esta oportunidad participarán las categorías sub 13 (fútbol mixto), sub 14 (handball masculino y femenino), y sub 14/16 (fútbol masculino). Los ganadores viajarán a Mar del Plata para disputar los Juegos Nacionales Evita, previstos para el mes de octubre.

Tras avanzar en las instancias zonales y regionales, los mejores equipos de Córdoba en handball y fútbol, buscarán representar a la Provincia en los Juegos Nacionales Evita, del 24 al 29 de octubre. Para poder acceder a dicha instancia, previamente deben coronarse en las finales provinciales que se disputarán esta semana.

Competirán equipos en los siguientes deportes y categorías:

· Fútbol masculino sub 14 y sub 16.

· Fútbol mixto sub 13.

· Handball masculino y femenino sub 14.

La forma de disputa será en dos zonas de 4 (excepto en handball femenino que se dividirá en dos zonas de 3). Los ganadores de cada una de ellas, jugarán la final el jueves 8, donde se conocerá a los representantes cordobeses para la etapa nacional.

Los equipos clasificados a esta instancia son:

Fútbol sub 14 masculino

· Espíritu Santo (Río Ceballos)

· Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano (Córdoba)

· Instituto San Francisco de Asís (Santa Rosa de Calamuchita)

· IPEM 273 Manuel Belgrano (Cruz del Eje)

· Escuela PROA (Villa María)

· IPEM 89 (Devoto)

· Instituto Bernardino Rivadavia (Villa María)

· Instituto Adelia María (Adelia María)

Fútbol sub 16 masculino

· Instituto Adelia María (Adelia María)

· Instituto José Peña (Córdoba)

· IPEMN°273 Manuel Belgrano (Cruz del Eje)

· Instituto Oncativo (Córdoba)

· Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel (Río Tercero)

· IPEA y M 224 (Villa María)

· Instituto Manuel Belgrano (Pozo del Molle)

· IPEM 140 Domingo Faustino Sarmiento (Bell Ville)

Fútbol mixto sub 13

· IPEM 202 Dr. Luis Federico Leloir (Córdoba)

· IPET 351 (Córdoba)

· Instituto Santísima Trinidad (Hernando)

· IPEM 135 anexo Las Calles (Las Calles)

· Instituto Privado de enseñanza Quilino (Quilino)

· IPET y M 262 (Balnearia)

· IPET No 267 Antonio Graziano (Bell Ville)

· IPEM 145 Dr. Francisco Ravetti (San Francisco)

Handball femenino sub 14

· Colegio Alemán Córdoba (Córdoba)

· Scuola Castelfranco (Córdoba)

· Instituto Privado Superior Juan Vicente Brizuela (Villa Dolores)

· Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano (Córdoba)

· Dalmacio Vélez Sarsfield (Arroyito)

· Instituto Secundario Manuel Belgrano (Villa María)

Handball masculino sub 14

· IPEM No 285 (Mina Clavero)

· Escuela de Agronomía de Río Cuarto (Río Cuarto)

· Instituto Bernardino Rivadavia (Villa María)

· Instituto Santísima Trinidad (Hernando)

· Instituto Privado de enseñanza Quilino (Quilino)

· Colegio Alemán Córdoba (Córdoba)

· Scuola Castelfranco (Córdoba)

· Dalmacio Vélez Sarsfield (Arroyito)

Para ver fixtures y resultados: https://bit.ly/FixtureJuegosProvinciales