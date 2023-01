Teo Gutiérrez rifó una camiseta de Messi y luego dijo que no hubo ganador

Colombia. Lo que comenzó como un acto destacable y de buena fe, se volvió todo lo opuesto y hoy Teófilo Gutiérrez es criticado por sus propios seguidores. Es que el delantero colombiano anunció en sus redes sociales una rifa de la camiseta de Lionel Messi con fines benéficos. Sin embargo, su accionar luego de conocer el número ganador fue la que causó revuelo.



Es que el ex delantero de River Plate, Racing Club y Rosario Central en Argentina, anunció que no hubo ganador y decidió quedarse con el premio. Sobre esta actitud, muchos de los usuarios le recriminaron que no la haya vuelto a sortear hasta que aparezca un ganador, como suele ocurrir en este tipo de actos.



Otros fueron más allá y pusieron en duda el sorteo, ya que lo hizo mediante una aplicación y directamente mostró el resultado final a través de una captura de pantalla de su móvil personal. Sin embargo, lo que más molestó a los usuarios de las redes sociales fue lo que publicó horas después.



En medio del escándalo y las críticas desatadas por quedarse con el premio anunciado, Teo compartió una imagen en Instagram disfrutando de un paseo en lancha. Por supuesto, varios usuarios se refirieron al incidente con claro malestar, mientras que otros bromearon al respecto.



“Nadie se ganó la rifa, gracias por ayudar”, fue el anuncio de Teo Gutiérrez tras el resultado final del sorteo que disparó la polémica.