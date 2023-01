El argentino Kevin Benavides lidera el Rally Dakar en motos

Arabia Saudita. Este miércoles arrancó el último tercio del Rally Dakar en Arabia Saudita y el argentino Kevin Benavides (KTM) trepó a la punta de la clasificación general de las motos. Fue cuarto, en la décima etapa que unió Haradh con Shaybah, en la que fue más que el estadounidense Syler Howes (Husqvarna) y el australiano Toby Price (KTM). El recorrido fue en el medio del desierto y con altas temperaturas que empezaron a acompañar la caravana, que dejó atrás el frío de los últimos días y las lluvias de la semana pasada.



“Hice una etapa linda. Me sentí muy bien en las dunas. Di lo máximo posible. Tuve una caída, en la que pegué algo de atrás, no vi bien, la moto se sacó para adelante, no fue alta velocidad, fue fuerte y me golpeé un poco el pecho. Lo había pasado a Nachito (Cornejo) que largaba adelante mío. Luego lo tuve que volver a pasar”, contó Benavides al llegar al campamento de Shaybah, un lugar ubicado en pleno desierto saudita.