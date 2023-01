Escándalo en Francia: separaron de su cargo al presidente de la Federación de Fútbol

Francia. Un nuevo capítulo se suma al escándalo que atraviesa el fútbol en Francia. Es que después de los fuerte dichos contra la leyenda Zinedine Zidane, que repercutió en todo el mundo y tuvo hasta una respuesta de varios referentes de la selección, sumado a una acusación por abuso sexual en su contra, el presidente de la federación Noël Le Graet fue separado de su cargo.



“Noël Le Graët, de acuerdo con el Comité Ejecutivo de la FFF reunido hoy en París, ha optado por retirarse de sus funciones como Presidente hasta la comunicación final de la auditoría realizada por el Ministerio de Deportes, y pendiente de su análisis por el Comex de la FFF”, anunció la Federación Francesa de Fútbol en un comunicado de prensa.



Además, la entidad que rige los destinos del fútbol galo también anunció el despido cautelar de Florence Hardouin, la directora general de la FFF. De esta manera, quien hasta ahora era el vicepresidente adjunto del organismo, Philippe Diallo, ejercerá como director interino de ambas funciones.



El conflicto en el fútbol francés recrudeció luego que el combinado nacional perdió contra Argentina en la final del Mundial de Qatar. En una entrevista que Le Graet le concedió al medio RMC Sport, fue lapidario contra Zinedine Zidane. “¿Si Zidane intentara ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría atendido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección”, dijo en relación a sus chances de haber sido convocado para ocupar el lugar de Didier Deschamps como entrenador del seleccionado, que luego del subcampeonato fue ratificado como DT hasta la Copa del Mundo del 2026.



“¿Zidane en Brasil? Me importa un bledo, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club... No lo sé, me sorprendería. Hace lo que quiere, no es asunto mío. Nunca le he visto, nunca hemos pensado en separarnos de Didier Deschamps”, agregó el hasta hoy presidente de la Federación Francesa de Fútbol.



Luego de sus dichos, que fueron criticados por Kylian Mbappé y otros emblemas del equipo como el arquero y capitán Hugo Lloris, Le Graet se disculó. Pero el daño ya estaba hecho.



Los puntos en la agenda que se trataron en este encuentro extraordinario fueron: el modo de prórroga del contrato del entrenador de Les Blues, decidido entre Noël Le Graet y Didier Deschamps, las declaraciones del presidente sobre Zidane y el comunicado de prensa de Sonia Souid, la agente de jugadores que acusó de abuso sexual al mandamás de la FFF.



En una nota que la representante le concedió a L’Equipe dio detalles de las insinuaciones que le hizo el presidente más de cuatro décadas mayor entre 2013 y 2017. Los mensajes enviados a altas horas de la noche con la intención de compartir un encuentro o los textos en los que le escribía “Te extraño” y otras situaciones que vivió esta mujer.



“Debería haber tenido ese respeto. Nunca me miró como agente, sino como un caramelo. ¡Para hablar vulgarmente, me miró como dos tetas y un culo!”, fue la contundente frase que utilizó Souid para contar el calvario que atravesó y que también fue decisivo para decidir la separación del cargo de presidente de Le Graet.



A partir de este momento, habrá que esperar al informe de la auditoria que será la que finalmente resolverá sobre el futuro del hombre que fue separado de su cargo y al que el gobierno de Francia también lo puso en el centro de la escena por sus declaraciones. Lo que si es seguro es que la renovación de Deschamps hasta el próximo Mundial fue ratificada.